Déjà 12 présidents de l'Assemblée nationale sous la Ve République

La Ve République a connu jusqu'à présent douze présidents de l'Assemblée nationale, dont le premier fut le gaulliste Jacques Chaban-Delmas qui détient le record de longévité, avec 16 ans passés au total au perchoir.

Jacques Chaban-Delmas (1915-2000), qui a marqué de son empreinte l'institution, siégea une première fois à l'hôtel de Lassay, la résidence des présidents, de 1958 jusqu'à sa nomination comme Premier ministre de Georges Pompidou, en 1969. Après avoir échoué à conquérir l'Elysée, en 1974, il fut de nouveau président à deux reprises.

L'actuel président du Conseil constitutionnel et ancien Premier ministre, le socialiste Laurent Fabius, arrive, loin derrière, sur la deuxième marche du podium en termes de longévité, avec près de sept années de présidence, de 1988 à 1992 et de 1997 à 2000. Nommé alors ministre de l'Economie par Lionel Jospin, il fut remplacé jusqu'en 2002 par Raymond Forni, fils d'immigrés italiens et ancien ouvrier de l'automobile, également socialiste. Ce dernier est décédé en 2008 à 67 ans.

Philippe Séguin, mort brutalement en 2010 à 67 ans également, a été président de 1993 à 1997. La droite rend fréquemment hommage à ce gaulliste intraitable et la gauche au défenseur des droits d'une opposition réduite à la portion congrue après la cuisante défaite électorale des socialistes en 1993.

Parmi les autres présidents de l'Assemblée nationale, Patrick Ollier, devenu ensuite ministre des relations avec le Parlement de Nicolas Sarkozy, occupa le moins longtemps la fonction, de mars à juin 2007, après la nomination de Jean-Louis Debré au Conseil constitutionnel. Se présentant à sa réélection après les élections législatives de 2007, il fut battu au sein du groupe UMP par Bernard Accoyer.

Le président sortant de l'Assemblée, le socialiste Claude Bartolone, 65 ans, est resté cinq ans au perchoir, avec l'ambition de faire de l'Assemblée "une maison de verre". Ce chantier de transparence, sur les comptes, la réserve parlementaire ou les lobbies, a pâti de l'affaire d'emplois fictifs pesant sur la famille de François Fillon.

Claude Bartolone, élu député pour la première fois en 1981, a renoncé à briguer un nouveau mandat aux dernières législatives, après avoir pris ses distances avec François Hollande.

Les douze présidents de l'Assemblée :

- Jacques Chaban-Delmas (1958-1969, 1978-1981 et 1986-1988)

- Achille Peretti (1969-1973)

- Edgar Faure (1973-1978)

- Louis Mermaz (1981-1986)

- Laurent Fabius (1988-1992 et 1997-2000)

- Henri Emmanuelli (1992-1993)

- Philippe Séguin (1993-1997)

- Raymond Forni (2000-2002)

- Jean-Louis Debré (2002-2007)

- Patrick Ollier (2007)

- Bernard Accoyer (2007-2012)

- Claude Bartolone (2012-2017)