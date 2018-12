Griveaux: les "gilets jaunes sincères ne peuvent pas servir de boucliers humains"

"Les gilets jaunes sincères ne peuvent pas servir de boucliers humains", a affirmé vendredi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux au Parisien à la veille de la manifestation à haut risques prévue à Paris, donnant comme "conseil" de ne pas se rendre dans la capitale.

"Des éléments politisés et radicalisés essaient d'instrumentaliser le mouvement. Ceux-là veulent renverser le pouvoir", estime Benjamin Griveaux. "À des attaques violentes, il y aura une réponse proportionnée et déterminée", promet-il, appelant en outre "à la responsabilité des télévisions sur la diffusion des images en direct afin de ne pas donner la position des forces de l'ordre".

Le porte-parole du gouvernement invite les "gilets jaunes" à ne pas se rendre à Paris samedi, après les scènes de guérilla urbaine de samedi dernier notamment aux abords de l'Arc de Triomphe.

Selon lui, samedi dernier, "des personnes sont venues avec des barres de fer, des marteaux, des haches, et même, à la suite d'un pillage, une tronçonneuse. Quand on a ce type de matériel, on ne vient pas pour manifester. On vient pour casser, brûler, piller, frapper avec la volonté de tuer des représentants de l'ordre public".

Lors de la manifestation à venir samedi, "nous savons que des armes (à feu) peuvent circuler. (...) Les +gilets jaunes sincères ne peuvent pas servir de boucliers humains. Ceux qui se trouvent dans ces manifestations ne permettront pas aux forces de l'ordre de procéder aux interpellations", met en garde M. Griveaux.

Le duo formé par Emmanuel Macron et Édouard Philippe est-il suffisamment solide ? "La réponse est évidemment oui. Et cela s'est traduit au Parlement. Le Premier ministre a eu, mercredi, un soutien clair et massif de la majorité. Pas une seule voix n'a manqué", affirme M. Griveaux.