Hulot doit à l'émission Ushuaïa "la force de ses convictions"

Nicolas Hulot a souligné vendredi sur Europe 1 que sa "vie d'avant", comme animateur de l'émission Ushuaïa, est "loin" désormais mais que cette expérience le "nourrit" et le "porte à chaque instant".

Alors que la chaîne du groupe TF1 Ushuaïa TV a célébré jeudi soir la naissance il y a 30 ans de l'émission d'aventure et de découverte, le ministre de la Transition écologique et solidaire a souligné qu'il devait à cette période de sa vie "la force de (ses) convictions".

"C'est par cette école-là que j'ai pu voir la vulnérabilité de notre planète et de notre humanité".

Il se dit "convaincu" que la page de cette "vie d'avant" est définitivement tournée. Mais celle-ci "me nourrit et me porte à chaque instant", dit-il.

"Et dans les moments un peu difficiles de mes responsabilités actuelles, souvent mon esprit vagabonde et cela me permet de supporter l'instant présent", confie le ministre d’État.

Le premier numéro du magazine de découverte et d'aventure Ushuaïa avait été diffusé le 13 septembre 1987 sur TF1.