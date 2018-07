La gauche hors PS appelle à participer à la marche pour Adama

Le NPA, la France insoumise, le PCF, EELV et Générations appellent à participer à la marche organisée samedi par la famille d'Adama Traoré deux ans après sa mort, le PS demandant pour sa part que le rapport sur son décès soit "remis le plus rapidement possible".

Le groupe parlementaire de la France insoumise a appelé "à rejoindre massivement cette manifestation", organisée samedi à 14H00 à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), disant soutenir les "revendications, simples et incontestables, de la famille".

Les députés Eric Coquerel, Alexis Corbière, Danièle Obono et Mathilde Panot seront notamment présents, selon le groupe.

Le PCF a lui aussi invité ses partisans à marcher à Beaumont-sur-Oise "pour demander la justice et la vérité sur la mort d'Adama Traoré", et "pour demander la vérité sur la mort de Boubakar", décédé le 3 juillet à Nantes suite à un contrôle de police.

Le fondateur de Générations, Benoît Hamon, et le secrétaire national d'EELV, David Cormand, seront aussi présents.

Interrogé par l'AFP, le sénateur socialiste du Val-d'Oise Rachid Temal a affirmé que le PS demandait pour sa part "que le rapport relatif aux conditions de décès (du jeune homme) soit remis le plus rapidement".

"Cette situation d'attente pèse sur le climat", a-t-il souligné.

Adama Traoré est mort le 19 juillet 2016 à la suite de son interpellation par les gendarmes du Val-d'Oise. Sa famille organise samedi une marche pour dénoncer la "lenteur" de l'enquête, qui s'apparente de plus en plus à un "déni de justice" à ses yeux.

Si le dossier a été dépaysé à Paris et confié à un juge d'instruction, la famille, qui réclame la mise en examen des gendarmes, a l'impression que l'enquête n'avance pas. Une impression renforcée par le nouveau report, à fin septembre, d'une nouvelle expertise médicale devant permettre d'identifier les causes, très discutées, du décès d'Adama Traoré.