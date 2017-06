Le député corse Rocca Serra (LR) visé par une enquête sur son patrimoine

Le parquet national financier a ouvert début février une enquête sur de possibles "omissions ou sous-évaluations dans la déclaration de patrimoine" du député LR de Corse-du-Sud Camille de Rocca Serra, a-t-on appris mardi de source judiciaire, confirmant une information de Mediapart.

A l'origine de cette enquête préliminaire, un signalement le 26 janvier de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui examine les déclarations de patrimoine des députés, a précisé cette source.

Selon Mediapart, le député aurait déclaré en janvier 2014, parmi de nombreux autres terrains, des droits sur une parcelle de 6.000 m2, qu'il évaluait à moins de 300.000 euros. Il aurait ensuite revendu ce bien fin 2014 pour 1,35 million d'euros, sur fond de procédure judiciaire autour du plan local d'urbanisme, qui détermine s'il est constructible.

"C'est un terrain familial, dont j'avais hérité. Je l'ai déclaré au prix du terrain non constructible, compte tenu de l'insécurité qui régnait alors sur l'urbanisme" dans la commune où le terrain est situé, s'est justifié le parlementaire auprès de Mediapart. "Je n'ai pas à m'excuser de posséder des biens reçus en héritage. On ne peut me reprocher aucun enrichissement personnel", a-t-il ajouté.

Selon le site internet, une première procédure amiable avait été engagée par la HATVP suite à des doutes sur la déclaration de M. Rocca Serra.

Candidat à un quatrième mandat dans la 2e circonscription de Corse-du-Sud, Camille de Rocca Serra s'est qualifié dimanche en tête pour le second tour, avec 35,99% des voix. Il affrontera le nationaliste Paul-André Colombani (29,09%).