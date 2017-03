Le Drian qualifie de "manoeuvre déséspérée" les accusations de Fillon

Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a qualifié vendredi de "manœuvre désespérée" les accusations de François Fillon visant le président François Hollande, soulignant qu'il ne "reconnaît plus" le candidat de la droite à la présidentielle.

"C'est une manœuvre que je condamne fortement de François Fillon, une espèce de tentative désespérée pour sortir d'une situation dans laquelle il s'est enferré", a déclaré Jean-Yves Le Drian, qui vient de rejoindre le candidat centriste Emmanuel Macron, sur la chaîne CNEWS.

François Fillon a accusé jeudi soir François Hollande d'organiser à la tête d'un "cabinet noir" les fuites dans la presse sur ses affaires judiciaires. Le chef de l'Etat a dénoncé en retour des "allégations mensongères".

"Je ne le reconnais plus, son comportement me trouble alors qu'il faut que la droite républicaine, qui est une force importante de la démocratie française, soit présente dans le débat et sur les vrais enjeux du débat", a poursuivi le ministre en notant qu'il l'avait "croisé sur des enjeux de Défense pendant 30 ans au moins".

"Le candidat (Fillon) il est là, il faut qu'on parle des affaires de fond", a martelé le socialiste Jean-Yves Le Drian, qui a choisi de soutenir Emmanuel Macron plutôt que le candidat issu de la primaire à gauche, Benoît Hamon.