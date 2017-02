Le Foll évoque sa différence avec Beulin sur l'agro-écologie

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a évoqué lundi à Rouen sa "différence" avec Xavier Beulin, le président de la FNSEA brutalement décédé dimanche, et estimé conciliables économie et écologie en agriculture.

"Xavier Beulin avait la conviction que l'agriculture devait être prolongée par une industrie qui transforme les produits agricoles", a déclaré à la presse le ministre en déplacement en Seine-Maritime, sur le thème de l'agro-écologie.

"Le débat ne porte pas sur le fait d'augmenter la production, mais sur comment on produit et c'est là qu'il y avait une divergence, une différence entre lui et moi", a-t-il dit.

"J'ai été un promoteur de l'agro-écologie et je continue à l'être. Je suis convaincu qu'il y a des potentialités énormes si on réinvestit les mécanismes naturels, si on réutilise au profit de la production et des agriculteurs une gestion des écosystèmes, alors que Xavier Beulin était plus sur la logique de l'offre et de la transformation", a expliqué le ministre.

"On avait une différence mais on a toujours cherché à faire avancer l'agriculture et à trouver des solutions aux crises que nous avons rencontrées", a ajouté M. Le Foll.

Le ministre s'est dit convaincu qu'une approche à la fois économique et écologique devait être engagée alors que les deux volets ont longtemps été séparés.

"C'est possible à grande échelle et la France peut être un leader dans ce domaine", a-t-il ajouté.

Selon lui, la place de l'agriculture à l'avenir va aller au delà de la seule alimentation, prenant en exemple les perspectives de stockage du carbone par les sols agricoles.

"Pour les agriculteurs cela va être une manière de revaloriser leur métier. Ils vont être des acteurs de la durabilité globale", a estimé M. Le Foll.

"Il est important d'avoir ce message à la veille du salon de l'agriculture", a-t-il conclu.