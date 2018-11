Le Gendre (LREM): Macron va annoncer "un tournant" sur "la méthode", "pas sur le contenu"

Emmanuel Macron va annoncer mardi un "tournant" en matière de transition énergétique qui portera sur "la méthode", mais "pas sur le contenu" de la politique menée, a insisté lundi le patron des députés LREM Gilles Le Gendre.

En pleine crise des "gilets jaunes", le chef de l'Etat veut renouer le dialogue et profiter de la présentation mardi de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) jusqu'en 2028 pour "redonner le cap pour ce qui est de la transition énergétique". Il va "donner une nouvelle méthode pour que cette transition soit la plus juste possible", selon l'Elysée.

"Le tournant de demain ne porte pas sur le contenu de notre politique, il porte sur la méthode: comment nous pouvons associer les citoyens, leurs représentants - associations, syndicats, corps intermédiaires - et les élus locaux", a déclaré Gilles Le Gendre lundi sur LCI.

"Il n'y a pas de virage à 180 degrés sur la politique que nous menons (...) Les politiques que nous menons depuis 18 mois vont être poursuivies et intensifiées", a-t-il ajouté.

A la présidente LREM de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale Brigitte Bourguignon qui a appelé à voter un moratoire d'un trimestre sur les hausses de taxes sur les carburants, il a répondu "non, on ne suspendra pas l'application de cette taxe car elle est utile pour lutter contre la dégradation du climat".

En revanche il faut, selon lui, utiliser "tous les moyens qui permettent de rendre la vie possible et pas trop coûteuse pour les Français qui ont à se transporter. C'est ça le vrai sujet qui va être abordé demain", a-t-il ajouté, en évoquant la proposition de députés, "à l'étude" avec les banques, de faire en sorte que les Français bénéficiaires de la prime à la conversion puissent aussi bénéficier de prêts "à très bas taux, voire à taux zéro", pour financer le reste du montant à débourser pour l'achat d'un véhicule propre.

A propos du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) qui doit être présenté ce lundi en conseil des ministres, il a estimé qu'il allait "révolutionner la manière dont on peut voyager", critiquant le fait que "pendant des années on a tout mis sur le TGV" quand les transports de proximité se dégradaient "lentement mais sûrement".