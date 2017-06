Le groupe MoDem veut relayer "énergiquement" l'action du gouvernement

Les députés MoDem, alliés de la République en marche, comptent "relayer énergiquement au Parlement" l'action du gouvernement souhaitée "courageuse et tenace", tout en gardant leur "liberté d'expression", selon leur profession de foi diffusée mardi après la constitution officielle du groupe.

"En choisissant Emmanuel Macron, les Françaises et les Français ont d’abord choisi une alternance profonde et véritable", estiment ces 43 élus, promettant d'"apporter à la nouvelle équipe conduite par Édouard Philippe un concours loyal et déterminé et relayer énergiquement au Parlement une action que nous voulons ardente, courageuse et tenace en vue de relever les immenses défis" du pays.

"Humanisme, développement de l'état de droit, respect de la laïcité républicaine et de la liberté de conscience, indivisibilité des enjeux économiques et sociaux, recherche prioritaire de la paix civile et internationale, confiance en une Europe rassemblée: les valeurs et les principes qui ont toujours été ceux du centre sont pleinement pris en compte dans les objectifs du nouveau quinquennat", et dans les méthodes, ajoutent ces députés.

Ils entendent notamment "prendre toute leur part du combat pour le rétablissement de la confiance des citoyens envers leurs institutions et leurs dirigeants", notamment en appuyant les initiatives "en cohérence avec les grandes orientations du projet de loi présenté il y a quelques semaines par Francois Bayrou".

Le président du MoDem, dont le parti fait l'objet d'une enquête sur l'emploi de ses assistants parlementaires européens, a quitté le gouvernement la semaine dernière, comme Marielle de Sarnez, qui en est vice-présidente, après Sylvie Goulard.

Les députés du parti centriste s'engagent à "répondre scrupuleusement à l’exigence d’exemplarité et de probité qui doit s'imposer aux élus de la nation plus encore qu'à quiconque".

Ils plaident aussi pour "l'intensification et la modernisation du dialogue social dans le cadre des lois, ordonnances, décrets", ou insistent sur le respect attendu de l'accord de Paris sur le climat.

Sur l'Europe, les MoDem affichent leur "soutien résolu à la relance d’un projet européen d’avant-garde et à toutes les initiatives visant à réconcilier les peuples avec l'idéal d'une Europe unie".

Leur "loyauté" et "soutien" iront "toujours de pair avec la liberté d’expression (...) inhérente à la condition parlementaire", observent-ils également.