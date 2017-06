Le groupe parlementaire La République En Marche comptera 25 sénateurs

Le sénateur François Patriat, l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron à la Haute Assemblée, a annoncé mardi que le groupe parlementaire La République en Marche (REM) comptera 25 sénateurs.

"Nous allons déposer les statuts du groupe La République en Marche demain auprès de la présidence du Sénat pour qu'il puisse être enregistré jeudi lors du bureau du Sénat et de la Conférence des présidents", a indiqué l'élu de Côte d'Or. "Il sera ainsi opérationnel la semaine prochaine lors de la session extraordinaire".

"Ce groupe a vocation à s’agrandir et même à devenir le deuxième groupe parlementaire du Sénat après les prochaines sénatoriales de septembre", a poursuivi M. Patriat, ancien ministre socialiste.

"Pour l'instant, 25 sénateurs ont adhéré au groupe, d'autres donneront leurs réponses dans les 48 heures", a-t-il dit.

Le groupe La République en Marche rassemble essentiellement d'anciens socialistes mais aussi André Gattolin, inscrit jusqu'à présent chez les écologistes. Ces derniers ne sont donc plus que 9 à présent, alors que le seuil pour former un groupe au Sénat est de 10 sénateurs, et il pourrait disparaitre.

Parmi ses membres figurent aussi Michel Amiel, un ancien socialiste qui appartenait au groupe RDSE (à majorité PRG), ou Noëlle Rauscent, la suppléante de Jean-Baptiste Lemoyne, premier parlementaire LR à suivre Emmanuel Macron et entré depuis au gouvernement.

M. Patriat a par ailleurs annoncé que le groupe allait se réunir pour se choisir un président. "Si mes amis le souhaitent, je serai candidat", a-t-il dit.