Législatives: Girardin réélue de justesse à St-Pierre et Miquelon

La ministre des Outre-mer Annick Girardin a été réélue samedi soir députée de Saint-Pierre et Miquelon de justesse avec 51,87% des voix, et restera donc au gouvernement.

Mme Girardin, 52 ans, qui briguait un troisième mandat de députée sous l'étiquette PRG, mais soutenue par La République en Marche d'Emmanuel Macron, l'a emporté de 136 petites voix sur son rival Stéphane Lenormand (Archipel Demain), vice-président du conseil territorial (48,13%).

Au premier tour, les deux candidats avaient obtenu le même nombre de voix (1.209, soit 41,6%) dans cet archipel français de 6.000 habitants de l'Atlantique nord, au large du Canada.

Annick Girardin aurait dû quitter le gouvernement en cas d'échec. C'est la première des six ministres en lice à assurer son maintien au gouvernement, le scrutin ayant lieu avec un jour d'avance sur la métropole. Mais c'était la ministre qui était dans la position la plus inconfortable à l'issue du premier tour, les cinq autres étant tous favoris pour dimanche.

Les habitants de l'archipel se sont fortement mobilisés pour le second tour, avec 75,35% de participation, contre 59,47% samedi dernier.

Mme Girardin avait remporté ses deux précédents scrutins dès le premier tour (législatives de 2012 avec 61,53% et législatives partielles de 2014 avec 59,91%).

Sur Facebook, Mme Girardin a aussitôt réagi: "un immense merci aux Saint-Pierrais et aux Miquelonnais qui se sont mobilisés massivement et qui nous ont permis à Stéphane Claireaux (son suppléant qui siégera donc au Palais Bourbon, ndlr) et moi d'être la voix de l'Archipel à l'Assemblée nationale".

"Cette victoire est collective tout comme le travail que nous comptons mener avec l'ensemble des acteurs de l'Archipel", a-t-elle ajouté.