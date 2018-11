Mélenchon dénonce "un président en panne sèche"

Le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a dénoncé mardi un "président en panne sèche", dont les propositions pour résoudre la crise des "gilets jaunes", présentées mardi, sont "hors-sol et hors réalité politique du pays".

"Le président est en panne sèche, comme le président de Gaulle parlant dans le vide en plein mai 68", a critiqué le président du groupe France insoumise à l'Assemblée nationale, auprès de la presse.

"Il ne prend pas la mesure de la situation; aujourd'hui sur l'île de la Réunion, la situation est insurrectionnelle", tandis qu'en métropole "on voit se maintenir des barrages et on sent que la préparation des manifestations de samedi prochain est très active", a estimé M. Mélenchon.

Pour lui, "il faut proposer des sorties de crise": "Ça ne peut pas être +donnez-moi trois mois pour discuter dans une commission+. Cette proposition paraît absolument hors-sol et hors réalité politique du pays".

La France insoumise propose a contrario de rediscuter le budget, "pas encore adopté", pour "abroger la surtaxe carburant, et pour que le budget soit en équilibre, le rétablissement immédiat de l'ISF".

La question des "gilets jaunes" est selon lui: "Les Français participent-ils au même effort, ou est-ce que certains donnent à la pompe ce que d'autres ne donnent plus?"

Interrogé sur les intentions écologiques du président, Jean-Luc Mélenchon a ironisé: "S'il veut faire de la transition écologique, je dis +Eurêka+, mais c'était dans mon programme présidentiel, pas dans le sien".