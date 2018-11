Mélenchon sur les Champs-Élysées samedi avec les "gilets jaunes"

Jean-Luc Mélenchon a affirmé jeudi qu'il manifesterait samedi sur les Champs-Élysées aux côtés des "gilets jaunes" et appelé à un mouvement sans violences.

Interrogé sur France 2 pour savoir s'il serait présent sur les Champs-Élysées samedi avec les "gilets jaunes", le leader de La France Insoumise a répondu "oui" mais laissé entendre que sa présence serait discrète.

"Oui mais je m'arrange pour que ma présence soit la plus efficace possible, c'est-à-dire que j'évite les concentrations de caméras autour de moi", a déclaré M. Mélenchon.

Le responsable politique a aussi souhaité une mobilisation sans violences, après celles qui ont émaillé la manifestation du 24 novembre sur la célèbre avenue parisienne et que le gouvernement a attribuées à "l'ultradroite".

"Je suis pour une orientation absolument, radicalement, totalement, et dans tous les cas, non violente. La violence ne nous a jamais servis. Elle sert de prétexte à nos adversaires et c'est tout", a déclaré le député des Bouches-du-Rhône.

Régulièrement critique des médias, il a jugé que "ce n'est pas une bonne idée de (se) focaliser sur quelques violences que tout le monde déplore". Samedi, "on va entendre sur toutes les chaînes d'info +le mouvement s'essouffle+ et si quelqu'un brûle un cageot, il y aura dix caméras autour pour le prendre au 1er plan", a déploré M. Mélenchon.

Des porte-parole de la "délégation" officielle des "gilets jaunes" doivent être reçus vendredi par le Premier ministre Édouard Philippe, à la veille de "l'acte 3" de leur mobilisation, sur les Champs-Élysées et en régions.