Nord: Darmanin sur la liste REM aux sénatoriales

Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics et élu du Nord, sera candidat, en position non éligible, aux élections sénatoriales le 24 septembre sur la liste de La République en marche (REM) dans ce département, a-t-on appris jeudi dans les milieux politiques locaux.

Le maire de Tourcoing, qui doit céder son fauteuil samedi lors d'un conseil municipal, figurera en 11e position sur la liste conduite par le maire d'Hellemmes (périphérie de Lille) Frédéric Marchand, un socialiste qui s'est rallié à Emmanuel Macron en décembre 2016, selon une source sûre contactée par l'AFP et ayant requis l'anonymat.

Onze sièges sont à pourvoir dans le Nord, où l'élection a lieu au scrutin proportionnel.

Interrogé, M. Marchand n'a ni confirmé ni démenti cette information, également divulguée par le quotidien La Voix du Nord.

MM. Marchand et Darmanin doivent tenir ensemble une conférence de presse sur les sénatoriales vendredi près d'Hazebrouck, entre Dunkerque et Lille. Peu après son entrée au gouvernement en mai dernier, Gérald Darmanin avait, aux législatives du mois de juin, apporté son soutien au candidat d'En marche face à son ancien suppléant Vincent Ledoux, qui a été réélu député.