Bayrou/Macron: les réactions politiques après l'annonce de l'offre d'alliance du président du MoDem

Les réactions politiques ont fusé après que François Bayrou (MoDem) a annoncé mercredi 22 renoncer à briguer l'Élysée et fait une offre d'alliance à Emmanuel Macron (En Marche!) qui l'a acceptée:

Marine Le Pen, présidente du Front national: "Ca va ouvrir les yeux des Français, les grandes déclarations type +on ne fera plus de politique comme avant+, elles viennent de s'effondrer. Il y a derrière une bonne vieille négociation aux législatives, c'est le retour de la vieille politique, des bonnes vieilles manœuvres d'appareil. Ce que (Bayrou) disait de Macron était frappé au coin du bon sens, notamment lorsqu'il dénonçait les grands intérêts financiers qui sont les soutiens de M. Macron, ceux pour lesquels M. Macron se bat et se présente à la présidentielle, qui sont incompatibles avec l'impartialité". (à TF1)

Bernard Accoyer, secrétaire général Les Républicains: "Après avoir favorisé l’élection de François Hollande en 2012, c’est tout naturellement que François Bayrou rejoint à présent l’héritier parricide du pire président de la Ve République, le candidat de la gauche Emmanuel Macron. A défaut de partager une même vision pour la France, Emmanuel Macron et François Bayrou sont liés par une même conception de la politique : absence de projet, absence de conviction, reniements à répétition..." (communiqué)

Marielle de Sarnez, vice-présidente du MoDem: "Je pense que la conviction intime de François Bayrou depuis longtemps (...) c’était que des rassemblements sont justifiés dans ces périodes difficiles, que le chacun pour soi est quelque chose qu’il ne faut pas faire. (...) C'est un moment historique. On a deux partis qui cannibalisent la vie politique française depuis maintenant 40 ans (…) avec le succès qu’on voit (...) Il faut que ça change, il faut tourner la page, offrir une voie nouvelle."(à BFMTV)

- Florian Philippot, vice-président du Front national: "Bayrou soutenait Hollande en 2012. Logiquement il soutient son ministre et héritier en 2017" (Twitter)

- Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste: "Bayrou estimait que Emmanuel Macron était soit un hologramme, soit un homme sous l'influence de l'argent et il le rejoint? Cherchez l'erreur!" (Twitter)

- Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat: "Après avoir qualifié Emmanuel Macron de +principal artisan de l'échec économique de François Hollande+, après l'avoir qualifié de +candidat des forces de l'argent+ et après avoir soutenu François Hollande en 2012, François Bayrou souhaite s’allier à Emmanuel Macron. C'est un nouveau coup dur pour Emmanuel Macron. Entre François de Rugy, Alain Minc et François Bayrou, l'heure est au +gloubi boulga+ chez Emmanuel Macron." (communiqué)

- Luc Chatel, député (LR) de Haute-Marne: "Je crois que personne n'est dupe, il y a principe de réalité chez François Bayrou, comme il s'est appliqué à François Hollande il y quelques semaines. Il n'a pas d'électeur, il n'a pas de soutien, il n'a pas de projet. C'est un aveu, un constat d'échec." (sur BFMTV)

- Gérard Collomb, sénateur-maire (PS) de Lyon, soutien d'Emmanuel Macron: "Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, les progressistes sont en mesure de se rassembler pour faire gagner la France" (Twitter)

- Christophe Castaner, député (PS) des Alpes-de-Haute-Provence, soutien d'Emmanuel Macron: "On voit un geste très honorable, très fort, très puissant. Les conditions de fond énoncées par François Bayrou, Emmanuel s'y retrouve totalement. Je voudrais saluer l'homme de combat, l'homme qui voulait rassembler le centre, l'homme qui a toujours été le pilier du combat contre le Front national." (sur BFMTV)

- François de Rugy, député écologiste de Loire-Atlantique, soutien d'Emmanuel Macron: "Je salue le sens des reponsabilités et le geste politique fort et courageux de @bayrou: le rassemblement est nécessaire et va se poursuivre" (Twitter)