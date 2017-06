Philippot (FN) reconnaît "une déception dans le score" de son parti

Le vice-président du Front National, Florian Philippot, qui affirme être "largement au second tour" des élections législatives dans la sixième circonscription de la Moselle, a reconnu "une déception dans le score" de son parti, dimanche sur France 2.

"Nous avons subi peut-être une déception dans le score et nous avons, je crois, payé l'abstention. On sait que lorsqu'il y a une très forte abstention, ceux qui résistent le mieux sont les sortants", a affirmé M. Philippot, qui a appelé "à la mobilisation générale" pour le second tour.

"On ne peut pas laisser 440 députés macronistes sur 577, plus les Républicains qui sont du même tonneau, les socialistes également... Tout cela n'a aucun intérêt pour le débat démocratique et pour la diversité nécessaire dans la démocratie", a affirmé le numéro 2 du Front national.

Le parti obtiendrait 1 à 10 sièges à l'issue du second tour, selon les estimations à 20H00 des instituts de sondage, contre 2 lors de la précédente législature, avec un score de 13 à 14% très éloigné du score de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle (21,30%).

Sur sa situation personnelle, Florian Philippot a déclaré: "Je suis largement au second tour, j'attends de savoir si je suis premier ou deuxième. Je suis premier dans de nombreuses communes, ce sera face à En Marche très vraisemblablement". Il a pronostiqué "une belle bataille de second tour, ici à Forbach".