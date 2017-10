Philippot: le FN, un "astre mort" qui "ne peut pas gagner"

Le Front national est "un astre mort" qui "ne peut pas gagner" et va "vite décevoir" avec ses "retournements idéologiques", dit lundi son ex-vice-président Florian Philippot, qui a quitté le parti et préside le mouvement Les Patriotes.

"Nous ne fixons pas nos objectifs par rapport au FN, qui de toute façon est un astre mort, qui ne peut pas gagner", déclare M. Philippot dans L'Opinion.

"Avec ses retournements idéologiques, il va très vite décevoir. Même sur la question migratoire, il ne sera plus crédible". "Les Français vont comprendre que son programme n'est pas applicable, vu qu'il ne remet plus en cause l'Union européenne", ajoute le député européen.

Marine Le Pen est-elle sous influence ? lui demande le journal. "J'ai trop de respect pour Marine Le Pen pour parler ainsi, répond-il. Elle laisse faire consciemment. Elle a donné les quasi pleins-pouvoirs aux anciens mégrétistes, dont son beau-frère Philippe Olivier, pour défendre un projet qui n'est pas le sien, en tout cas qui n'est pas celui pour lequel j'étais venu et pour lequel beaucoup d'électeurs sont venus vers elle".

"Nous devons rassembler les patriotes d'où qu'ils viennent, du FN, de droite ou de gauche. Une chose est sûre, la plupart des compétences qui oeuvraient pour Marine le Pen pendant la campagne présidentielle sont parties avec nous", a dit M. Philippot.

A l'inverse, le nouveau vice-président du FN Nicolas Bay a estimé que "la ligne du Front national, elle ne bouge pas".

"Nous sommes attentifs à ce que les Français ont dit, les sujets sur lesquels on a convaincu, ceux sur lesquels on a moins convaincu. Indéniablement, sur les sujets monétaires, on a moins convaincu", dit-il. "On parle de tous les sujets. On est un grand mouvement politique", "qui constitue seulement l'opposition, peut-être la seule véritable opposition " donc "on a vocation à parler de tous les sujets", a-t-il déclaré sur Public Sénat.