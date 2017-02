Policiers en zone de sécurité prioritaire: Hamon veut une "prime spécifique"

Benoît Hamon, candidat à l'élection présidentielle s'est prononcé lundi en faveur d'une "prime spécifique" pour les policiers en zone de sécurité prioritaire, sur le modèle de la rémunération des enseignants en zone d'éducation prioritaire.

"Je veux qu'on aligne le principe de la rémunération des policiers sur celui des enseignants", a déclaré l'ancien ministre de l’Éducation nationale à l'antenne de France Inter.

"On considère que c'est plus dur d'enseigner en réseau d'éducation prioritaire (...) en tout cas la pression est plus forte. Aujourd'hui, si la pression est incontestablement plus forte en zone de sécurité prioritaire, il me semble logique qu'on puisse envisager la négociation d'une prime spécifique qu'on discutera évidemment avec les syndicats de policiers", a justifié le député des Yvelines.

Le candidat socialiste a également appelé à réfléchir "à qui on affecte en sortie de formation initiale dans ces zones de sécurité prioritaire".

"Il me semble qu'on doit repenser les mécanismes de déroulement de carrière des policiers", a-t-il justifié.

Benoît Hamon propose dans son programme de recruter 5.000 fonctionnaires de police et de gendarmerie supplémentaires sur l'ensemble du quinquennat.