Premier secrétaire du PS: Temal attend 30.000 votants le 15 mars

Le coordinateur du PS Rachid Temal a fixé un objectif de 30.000 votants le 15 mars pour choisir le premier secrétaire du parti, appelant par ailleurs "un maximum de Français" à suivre le débat télévisé de ce mercredi entre les quatre candidats.

"J'invite un maximum de Français à suivre le débat et un maximum de militants à venir voter le 15 mars, pour choisir l'avenir de leur parti. Je pense qu'un peu plus de 30.000 votants seraient une bonne chose", a-t-il dit mercredi sur Franceinfo.

"Nous avons fait une mesure qui permet aux personnes qui ont adhéré en 2015, 2016 et 2017, de pouvoir venir voter en se mettant à jour en 2018. Il y a 100.000 personnes qui pourraient voter. On a fait le choix à un moment d'élargir au maximum, pour dire à ceux qui nous ont quittés: "vous pouvez revenir", a-t-il ajouté.

Sur RFI, il a fait valoir que le PS était "le seul parti politique à avoir un texte d'orientation", à avoir débattu "à travers toute la France" et à organiser "un vote de militants", "un exercice inédit pour notre pays".

Il y a quelques mois "il était question de la fin du parti. Aujourd'hui nous parlons de son avenir, il y a eu un énorme travail", a-t-il fait valoir.

"Je suis fier que notre parti assume publiquement de débattre mais (...) après le congrès il faudra se rassembler pour pouvoir se rénover et proposer un projet aux Français", a-t-il souligné sur LCI.

Rachid Temal fera part "dans les prochain jours" du nom du candidat pour lequel il votera, après le débat mercredi soir sur LCI et RTL.

Les députés Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas, et le député européen Emmanuel Maurel débattront de 21H00 à 22H30 autour de trois thèmes: l'exercice du pouvoir, les enjeux écologiques, économiques et sociaux, et enfin l'Europe et la mondialisation. Les militants voteront les 15 et 29 mars.