Présidentielle: Hollande appelle le gouvernement à la "cohésion" mais admet "le débat"

François Hollande a appelé le gouvernement réuni mercredi exceptionnellement au grand complet, ministres et secrétaires d'Etat, pour le Conseil des ministres, à la "cohésion" face à "la menace de l'extrême droite" tout en admettant "le débat" sur l'élection présidentielle, a rapporté le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll.

"Le gouvernement doit rester un lieu de débat et de cohésion" face à "la menace de l'extrême droite et à la menace explicite vis-à-vis du projet européen" remis en cause par le Front national qui prône "la sortie de l'euro", a ainsi déclaré le chef de l'Etat, selon Stéphane Le Foll.

"Cette menace (...) nécessite plus que jamais que le gouvernement soit présent, acteur pour protéger les Français" afin "jusqu'au bout, de leur apporter les réponses qu'ils souhaitent", a-t-il insisté.

François Hollande, a ajouté Stéphane Le Foll, "a rappelé aussi de manière très claire que le gouvernement n'accepterait pas la remise en cause des institutions", évoquant les "attaques contre la justice" dans une allusion aux critiques formulées par François Fillon, le candidat de la droite, contre les magistrats chargés des poursuites dont il fait l'objet.

Interrogé sur les divergences apparues au sein du gouvernement entre ceux qui soutiennent le candidat socialiste Benoît Hamon et ceux qui penchent pour Emmanuel Macron, le porte-parole a simplement observé que le gouvernement était "une somme de personnalités politiques" dont l'expression est "légitime dans un moment politique aussi important".