Refondation du FN: Rachline veut "des évolutions certaines", "peut-être la création d'une nouvelle force"

Le sénateur-maire FN de Fréjus David Rachline a indiqué mardi vouloir "des évolutions certaines" dans la refondation de son parti, qui passeront selon lui "peut-être par la création d'une nouvelle force politique" pour "rassembler au-delà du Front national".

"Dans notre encadrement général, il faut être en mesure d'être encore plus efficace, de convaincre de manière plus performante", a affirmé M. Rachline sur France 2, alors que se tient mardi un bureau politique du FN, lors duquel "nous allons prendre des initiatives", a-t-il assuré.

"Il faut rassembler plus largement, probablement au-delà du Front national. Un rassemblement de personnalités encore plus large peut nous permettre de passer des étapes supplémentaires et de gagner, car c'est bien là l'essentiel", a ajouté le sénateur du Var.

Interrogé sur l'image du Front national, David Rachline a estimé que "souvent le FN a été caricaturé par nos adversaires, par un certain nombre de médias", indiquant qu'il "aimerait que nous soyons jugés sur notre véritable projet, sur ce que nous sommes réellement".

"Il faut en passer par des évolutions certaines, peut-être la création d'une nouvelle force politique pour éloigner le plus loin possible ces caricatures", a-t-il insisté.

Un élargissement que le sénateur maire FN imagine aussi au sein de l'Assemblée nationale. "Nous allons tout faire pour essayer d'avoir un groupe (parlementaire) dans les prochaines semaines et les prochains mois, en essayant de nous rapprocher de tous les patriotes", a-t-il confirmé, comme l'avait assuré Marine Le Pen lundi.