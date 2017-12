Retailleau (LR) dénonce un "double langage" de Macron sur l'immigration

Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, a dénoncé mardi "un double langage" d'Emmanuel Macron sur la politique migratoire, jugeant que "malheureusement, les faits, les actes, ne suivent pas les images et les mots".

"On ne peut pas à la fois proclamer un durcissement de la politique migratoire et proposer au Parlement l'inverse, c'est-à-dire des budgets en restriction", a déclaré le sénateur de la Vendée sur Public Sénat. "En même temps qu'il proclame un durcissement, on a voté un budget qui diminue les crédits" pour "raccompagner les illégaux en dehors de nos frontières".

Bruno Retailleau a aussi déploré le "double langage" du président vis-à-vis des centres de rétention administrative, où "l'on sait bien qu'Emmanuel Macron voudrait mettre plus de gens qui sont déboutés du droit d'asile", mais dont les crédits sont "moindres" par rapport à 2016.

"A un moment donné, il devra sortir de l’ambiguïté", a-t-il dit.

"Il y a un discours général qui essaye de répondre aux attentes des Français, mais on y répond facialement, nominalement. Malheureusement, les faits, les actes, ne suivent pas les images et les mots", a conclu le président du groupe LR au Sénat.