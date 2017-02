Santé: NKM défend le programme Fillon pour limiter le "gâchis"

Nathalie Kosciusko-Morizet, députée LR de l'Essonne, a défendu mardi le programme de François Fillon sur la santé, pour éviter les "gâchis" et les "risques" sur le financement du système sanitaire.

"On a un système de santé qui est remarquable mais qui souffre d'un certain nombre d'inefficacités, de gâchis et de risques sur son financement", a analysé Mme Kosciusko-Morizet sur LCI. François Fillon, comme ses concurrents, doit présenter mardi matin lors d'un colloque ses propositions en matière de santé. Il devrait édulcorer son programme initial, très radical, qui suscitait des inquiétudes.

"La première source d'économie qu'il propose, c'est de regarder ce qu'il se passe dans la répartition entre l'assurance maladie et les mutuelles, et notamment du côté des frais de gestion des mutuelles", a poursuivi l'ancienne candidate à la primaire de la droite, regrettant "des frais (...) qui, à dépense équivalente, sont beaucoup plus importants que dans l'assurance maladie".

Dénonçant également le "peu de contrôles sur certains types de contrats qui sont fournis" par les mutuelles, la conseillère politique du candidat de la droite a salué sa proposition "de créer une agence" pour les contrôler, la qualifiant d'"indispensable".

Concernant les non-remplacements d'emplois administratifs dans les hôpitaux, Mme Kosciusko-Morizet a reconnu qu'ils impliqueraient une "numérisation (...) coûteuse" qui "est en train de se faire". Mais "c'est de l'investissement pour avoir du gain", a-t-elle ajouté.

Interrogée sur la campagne de M. Fillon, mise en difficulté par l'affaire emplois présumés fictifs de ses proches, l'élue francilienne a reconnu "un contexte difficile", mais a estimé qu'il n'était pas "crédible" de changer de candidat à deux mois du premier tour.