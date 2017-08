Solère: Les Républicains sont "morts", Wauquiez est le "fossoyeur de la droite française"

Thierry Solère, député du groupe LR-UDI Constructifs, a jugé que Les Républicains (LR) étaient "morts depuis le premier tour de l'élection présidentielle" et que Laurent Wauquiez, favori pour la présidence du parti, était "le fossoyeur de la droite française".

"Moi, je considère que les Républicains sont morts au soir du premier tour de l'élection présidentielle", a déclaré M. Solère sur Radio Classique.

"Au lendemain du premier tour, le bureau politique des Républicains n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron face au Front national très clairement. Mais les Français de droite, ils l'ont fait, eux", a poursuivi le député des Hauts-de-Seine, proche du Premier ministre Édouard Philippe et initiateur du groupe "constructif" à l'Assemblée.

"L'UMP (est) créée par Chirac, Alain Juppé et d'autres, pour assurer notre présence au second tour d'une présidentielle et lutter contre l'extrême-droite. (Or) le jour où l'extrême-droite française est au second tour, M. Wauquiez, sa politique, c'est de surtout ne pas lui barrer la route", a accusé M. Solère.

Laurent Wauquiez "est le fossoyeur de la droite française telle qu'elle a vécu maintenant depuis un peu plus de quinze ans, c'est-à-dire une union de la droite et du centre, un parti pro-européen et réformateur", a-t-il poursuivi.

"Aujourd'hui, je ne souhaite pas participer à un parti de petites phrases, qui fait un fond de commerce de populisme, d'excès et d'outrances, quitte à venir dénoncer absolument ce qu'on proposait soi-même il y a quelques semaines", a conclu M. Solère, toujours membre "à ce stade" des Républicains.

Laurent Wauquiez, qui doit annoncer dans les prochains jours sa candidature à la présidence des Républicains, a promis mercredi lors d'une réunion publique à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) le "rassemblement" de son parti et une droite "vraiment de droite".

Le député Daniel Fasquelle, la maire de Taverny (Val-d'Oise) Florence Portelli et Laurence Saillet, proche de Xavier Bertrand, sont officiellement candidats.