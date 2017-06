Sondage: popularité en légère baisse pour Macron et Philippe

Près de six Français sur dix déclarent avoir une "bonne opinion" d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre Edouard Philippe, un niveau de popularité en légère baisse un mois après leur entrée en fonctions, selon un sondage BVA publié mercredi.

Le classement de la cote d'influence des personnalités montre lui aussi une tendance générale à la baisse, selon ce baromètre réalisé pour La Tribune et Orange.

Le chef de l'Etat, en recul de trois points sur un mois, recueille 59% de "bonnes opinions" (14% "très bonne", 45% "plutôt bonne") contre 39% de mauvaises opinions (14% "très mauvaise", 25% "plutôt mauvaise") et 2% des personnes interrogées qui ne se prononcent pas.

Ce mouvement à la baisse "s'observe classiquement dans les premiers mois d'exercice du pouvoir. Il intervient de manière relativement précoce pour Emmanuel Macron mais demeure pour le moment contenu", relève l'institut.

Edouard Philippe recueille lui 57% de bonnes opinions en tant que Premier ministre, en baisse de deux points. 8% des sondés ont de lui une "très bonne" opinion, 49% une opinion "plutôt bonne", contre 38% de mauvaises opinions (13% "très mauvaise", 25% "plutôt mauvaise"). 5% ne se prononcent pas.

Nicolas Hulot, le ministre de l'Ecologie, reste en tête du classement des personnalités, malgré un recul de trois points. 55% des personnes interrogées, contre 58% il y a un mois, souhaitent qu'il ait "davantage d'influence", loin devant Alain Juppé (37%, -2) et Bruno Le Maire (36%, +1). Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, poids lourd du gouvernement, perd huit points à 34% et celui de l'Intérieur, Gérard Collomb, sept points à 25%.

Le plus fort recul est celui de François Bayrou, dont le parti, le MoDem, fait l'objet d'une enquête sur l'emploi de ses assistants parlementaires européens: il chute de 12 points à 20%, selon ce sondage réalisé avant l'annonce mercredi de son départ du gouvernement.

A l'inverse, la présidente du Front national Marine Le Pen gagne cinq points à 31%.

Enquête réalisée en ligne les 19 et 20 juin auprès d'un échantillon de 1.187 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.