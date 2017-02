Sur les terres de Fillon, Macron présente son programme agricole

Un "Grenelle de l'alimentation", des mécanismes de soutien des prix, des associations de producteurs facilitées: Emmanuel Macron a présenté mardi son programme pour l'agriculture dans une ferme de Mayenne située à moins de vingt kilomètres Sablé-sur-Sarthe, fief de François Fillon.

A la veille de son passage au salon de l'Agriculture et à deux jours de la présentation de son programme global, le candidat d'En Marche! est venu rencontrer des agriculteurs dans cette terre d'élevage laitier qu'est le quart nord-ouest de la France.

Chez un éleveur de Gennes-sur-Glaize, il en a profité pour attaquer son rival de la droite en rappelant que ce dernier était Premier ministre en 2008, quand la suppression des quotas laitiers européens avait été approuvée.

"Qui était en responsabilité en 2008? Quand on a décidé d'arrêter avec la PAC d'hier, quand on a décidé d'arrêter avec les quotas laitiers, quand on a décidé qu'il ne fallait pas moderniser les exploitations agricoles et que tout allait bien se passer? Ce n'était pas votre serviteur", a lancé M. Macron, accompagné de l'ancien ministre centriste Jean Arthuis.

Il a de nouveau visé M. Fillon en s'attaquant à "certains (qui) ont été pyromanes et veulent réparer ce qu'ils ont eux-mêmes fait".

M. Macron a donné comme objectif principal à son programme de "redonner du pouvoir aux producteurs", tout en refusant de commenter précisément les négociations avec le géant laitier Lactalis, accusé d'étrangler financièrement les producteurs.

L'ancien ministre de l’Économie a notamment proposé de "généraliser les associations de producteurs", quitte à assouplir les règles européennes sur la concurrence et les cartels. Il s'est également dit prêt si nécessaire à revenir sur la loi de modernisation économique de 2008, qui a introduit une négociation annuelle "qui pressure les producteurs".

M. Macron propose également "un programme d'investissement d'avenir agricole" de 5 milliards d'euros sur cinq ans pour moderniser les exploitations françaises.

Les "services environnementaux" rendus aujourd'hui gratuitement par les agriculteurs seraient par ailleurs rémunérés à hauteur de 200 millions d'euros.

Enfin il a proposé d'organiser "un Grenelle de l’alimentation" dès les premiers mois du quinquennat pour "réconcilier" les agriculteurs, les consommateurs et les acteurs de l’environnement.

En fin de matinée, M. Macron, qui tient meeting mardi soir à Angers, avait rencontré de jeunes agriculteurs à La Chapelle-Rainsouin (Mayenne).