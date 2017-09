Travail: une suite au 12 septembre avant la manifestation de Mélenchon, annonce Martinez

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a annoncé jeudi qu'outre la journée du 12 septembre contre la réforme du droit du travail, une nouvelle date de mobilisation serait fixée, "évidemment" avant la manifestation organisée le 23 par La France insoumise.

Une nouvelle date de mobilisation "doit se décider en fin de journée" et être annoncée vendredi, a-t-il précisé sur Public Sénat.

Selon le numéro un de la CGT, qui a rencontré mercredi Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France insoumise, cette seconde journée syndicale aura lieu "évidemment" avant le 23 septembre.

Pour le 12, "on a déjà recensé 160 manifestations sur l'ensemble du territoire pour la métropole, c'est un haut niveau". "Pour une date aussi tôt après la ru seentrée, c'est quelque chose d'assez intéressant", a-t-il dit.

Philippe Martinez a également indiqué qu'une délégation CGT allait "rencontrer le groupe socialiste dans les prochains jours".

MM. Mélenchon et Martinez ont été présentés ces derniers jours comme étant en froid en raison de l'organisation par LFI d'une manifestation le 23 septembre, vécue comme concurrente de celle du 12, à l'appel de la CGT, de Solidaires, de la FSU et de l'Unef. Philippe Martinez a d'ores et déjà dit qu'il ne défilerait pas le 23.