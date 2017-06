Valls au siège du PRG pour évoquer la création d'un groupe à l'Assemblée

Les tractations vont bon train pour tenter de constituer un groupe de gauche "constructive" à l'Assemblée, une réunion autour de Manuel Valls et Sylvia Pinel ayant notamment eu lieu jeudi au siège du PRG pour en discuter, selon des sources concordantes.

Selon un participant à la réunion, celle-ci a rassemblé, outre la présidente du PRG et l'ancien Premier ministre, les responsables du Parti radical valoisien, Yves Jégo et Laurent Hénart, un écologiste élu sous l'étique de la République en marche, François-Michel Lambert, et l'ex-socialiste Olivier Falorni.

Les autres participants n'ont pas confirmé cette liste, un proche de Manuel Valls l'a démentie.

Manuel Valls aurait affirmé ne pas souhaiter de fonction particulière dans le groupe. "Il est trop faible politiquement maintenant" pour en revendiquer la présidence, a noté une source radicale.

Les radicaux de gauche ont réussi à faire élire trois des leurs à l'Assemblée, et les Valoisiens cinq.

Un responsable du PRG a confirmé à l'AFP que des discussions étaient en cours entre le PRG et son jumeau de droite pour constituer un groupe commun, dans le cadre d'un rapprochement entre les deux formations politiques.