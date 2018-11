Valls: forte abstention au 1er tour de la législative partielle

Moins de 20% des électeurs se sont déplacés dimanche au premier tour de la législative partielle en Essonne, scrutin qui doit mener à l'élection du remplaçant de Manuel Valls, a-t-on appris auprès de la préfecture.

L'ex-Premier ministre a démissionné début octobre et annoncé sa candidature à la mairie de Barcelone, laissant vacant son siège de député dans la première circonscription de l'Essonne, un poste pour lequel onze candidats sont en lice.

Selon une première estimation réalisée après la fermeture des bureaux à 20H00, seuls 17,96% des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes, contre 40,11% au premier tour des législatives de juin 2017 (48,70% au niveau national). Les résultats sont attendus dans la soirée.

Cette élection se déroule dans l'ombre de l'ex-locataire de Matignon, avec pour favoris l'un de ses fidèles et l'adversaire Insoumise qu'il avait battue sur le fil lors des législatives de 2017.

Francis Chouat, maire d'Evry et bras droit historique de Manuel Valls qui se présente sans étiquette mais soutenu par LREM, a voté à la mi-journée au sein de la mairie qu'il dirige depuis 2012, selon son compte Twitter.

Sa principale rivale, Farida Amrani (La France insoumise), avait perdu de seulement 139 voix face à l'ancien Premier ministre en juin 2017. Elle a voté dans un bureau d'Evry en milieu de matinée, a indiqué son équipe.

Le précédent scrutin s'était déroulé dans une ambiance extrêmement tendue: M. Valls avait revendiqué la victoire sous les cris de "tricheur, tricheur" des militants Insoumis, dénonçant de son côté une "campagne de haine".

Mme Amrani avait porté plainte pour fraude, plainte qui avait finalement été classée sans suite.

Un an et demi plus tard, celle qui avait un temps espéré rassembler à gauche était en concurrence dimanche avec Eva Sas pour le Parti socialiste et Europe Ecologie-les Verts, et avec le communiste Michel Nouaille pour le PCF et Génération(s). Si ces derniers la soutiendront en cas de qualification au second tour prévu le 25 novembre, le PS et EELV devraient rester sur une posture du "ni-ni".

Du côté des Républicains, l'adjoint au maire de Corbeil-Essonnes Jean-François Bayle était candidat, sans le soutien toutefois de son maire Jean-Pierre Bechter, qui s'est mis en retrait de son parti pour soutenir Francis Chouat et faire barrage à la candidate LFI.