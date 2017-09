Wauquiez "occupe un créneau" à droite toute "de façon purement commerciale" (FN)

Nicolas Bay, secrétaire général du Front national, a estimé jeudi que Laurent Wauquiez, favori pour la course à la présidence de "Les Républicains", "occupe un créneau" à droite toute dans son parti "de façon purement commerciale".

"La question de Laurent Wauquiez, c'est de savoir le degré de sincérité qui est le sien. On voit bien qu'au gouvernement de François Fillon (ndlr: il était notamment ministre chargé des affaires européennes pendant sept mois entre 2010 et 2011), il était +eurobéat+, il a été un chantre de l'Union européenne et de toutes ses dérives" a accusé M. Bay.

"Au Puy-en-Velay, dont il a été le maire très longtemps, il a laissé s'installer une mosquée tenue par les salafistes, il a une certaine complaisance avec le communautarisme. Aujourd'hui, il occupe un créneau de façon purement commerciale, par opportunisme", a encore tancé celui qui depuis lundi est co-président du groupe d'extrême droite Europe des nations et des libertés au Parlement européen, en remplacement de Marine Le Pen.

"Y'a pas de conviction, et je crois que ça transparaît de façon évidente, et surtout les électeurs se sont déjà fait avoir par Nicolas Sarkozy, je pense pas qu'ils vont retomber dans le piège" a encore dit M. Bay.

"Nous nous adressons à tous les électeurs de droite (...) écœurés par le spectacle de LR", "déboussolés" a souligné M. Bay, au moment où son parti est engagé dans une "refondation" et s'interroge sur sa ligne stratégique.

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France qui s'est allié avec Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle, "est un partenaire avec lequel nous travaillons, je pense que ça se poursuivra dans le futur".

gd/dch/jcc