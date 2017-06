Aide aux migrants: le militant Cédric Herrou en garde à vue

Le militant devenu le symbole de l'aide aux migrants à la frontière franco-italienne Cédric Herrou a de nouveau été placé en garde à vue à la gendarmerie de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), a-t-on appris jeudi auprès de son avocat.

"On lui reproche l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en situation irrégulière", a indiqué son conseil Me Zia Oloumi à l'AFP, précisant qu'"il est en garde à vue depuis 16H00 mercredi".

Selon lui, "c'est une garde à vue un peu particulière" puisqu'il s'agissait au départ d'une audition libre pour une simple vérification, qui s'est ensuite muée en garde à vue pendant toute la nuit et susceptible d'être prolongée davantage.

Pour son avocat, la gendarmerie souhaitait vérifier la situation de deux jeunes migrants, des mineurs, arrivés chez Cédric Herrou, pour lesquels l'agriculteur militant avait fait un signalement auprès des autorités et demandé leur prise en charge.

La gendarmerie, jointe par l'AFP, n'était pas en mesure de commenter immédiatement.

Cédric Herrou, jeune agriculteur bio de la région de Nice, a été condamné en février à une peine d'amende de 3.000 euros avec sursis dans une affaire similaire pour avoir "transporté des gens", des migrants - majoritairement des Soudanais et Érythréens - depuis l'Italie et aidé jusqu'à 200 clandestins.

Le parquet de Nice avait fait appel de sa condamnation.

Jugé lundi en appel par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), le ministère public a requis une peine de huit mois de prison avec sursis à son encontre.

"Je suis innocent", avait déclaré sobrement Cédric Herrou, 37 ans, au tribunal, estimant "faire le travail de l’État".

Comment peut-on "dormir quand des gens sont dehors" et qu'"il pleut?" s'interrogeait-il.

A la frontière franco-italienne, le nombre de migrants est en forte hausse.

Lundi matin, un migrant de 27 ans a été retrouvé, électrocuté, sur le toit d'un train en provenance d'Italie et hospitalisé dans un état grave.