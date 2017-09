Au Canada, une "ministre Barbie" ou le sexisme d'un député

Un député conservateur canadien était sous le feu des critiques mercredi après avoir identifié comme "ministre Barbie", la ministre du Changement climatique Catherine McKenna.

"Quelqu'un l'a-t-il dit à notre ministre Barbie!", a posté mardi sur Twitter le député Gerry Ritz en référence à un article sur le retard des engagements des pays dans la mise en oeuvre de l'accord de Paris sur le climat.

La réplique cinglante est venue directement de la ministre: "Usez-vous d'un langage sexiste à propos de votre fille, votre mère, votre soeur ? Nous avons besoin de plus de femmes en politique. Vos commentaires sexistes ne nous arrêterons pas", a répondu Mme McKenna également sur son compte Twitter.

S'en est suivi, une succession de critiques à l'encontre du député qui a dû partiellement s'excuser après avoir retiré son message sexiste. "Je m'excuse pour l'utilisation de Barbie, ce n'est pas l'image du rôle que joue la ministre", a-t-il écrit.

Mais ce message n'a pas suffit à calmer le jeu au Parlement où, pendant la séance quotidienne des questions au gouvernement, la majorité libérale a sommé le chef des conservateurs d'obliger le député fautif à présenter des excuses formelles à l'ensemble des députés.

"Nous pouvons tous agréer que des commentaires sexistes ne devraient pas avoir leur place dans le débat public ni dans aucune conversation où que ce soit", a déclaré le ministre des Ressources naturelles Jim Carr en l'absence du Premier ministre Justin Trudeau.

"Le sexisme est inacceptable", a déclaré sur la chaîne CBC la ministre de la Culture, Mélanie Joly, en souhaitant qu'"un homme d'honneur est à même de comprendre l'impact qu'il a en faisant ces commentaires".

Depuis New York, Sophie Grégoire Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien, a plaidé mercredi pour l'égalité des sexes. "Nous sommes alliés, garçons et filles, hommes et femmes. En faisant de ce monde une meilleure place, en fonction de la manière dont nous parlons les uns des autres, ou la façon dont nous nous respectons les uns les autres, tout ceci déterminera le type d'avenir que nous aurons tous", a-t-elle dit.