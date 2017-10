Dans 300 jours, les 10e Gay games à Paris, pour célébrer l'égalité

Quelque 15.000 participants venus des quatre coins du monde pour réclamer l'égalité au nom de la communauté LGBT: le compte à rebours a démarré lundi pour les 10e Gay games, qui se tiendront dans un peu plus de 300 jours à Paris.

Trente-six sports, 150 compétitions, mais aussi 14 évènements culturels et trois cycles de conférence... Les Gay games, qui se tiendront du 4 au 12 août 2018, constituent "le plus grand évènement sportif international, non discriminant, réellement ouvert à toutes et tous", affirment les organisateurs.

D'un coût total de 6 millions d'euros, couvert à 30% par les participants eux-mêmes via leurs frais d'inscription (175 euros), la manifestation doit "permettre aux personnes LGBT de s’affirmer" et "renforcer la légitimité et la visibilité des associations du mouvement sportif et culturel LGBT", assurent-ils.

Les participants viendront de 74 pays différents. Cinq-cents bourses seront attribuées aux plus pauvres d'entre eux, pour un montant total de 200.000 euros, financé par des partenaires privés, indiquent-ils.

Parmi les principaux sites où se dérouleront les épreuves dont le coup d'envoi sera donné dans 306 jours, le bois de Vincennes (athlétisme, softball), le bois de Boulogne (semi-marathon ou marathon, course de rollers), ou encore le stade Charléty (foot, athlétisme, squash). Les courses de voile se feront au Havre.

Fondés par l'ancien athlète Tom Waddell, qui participa aux Jeux olympiques de Mexico de 1968, les Gay games sont ouverts "à tous les adultes", qu'importent leur orientation sexuelle ou leur genre, "sans aucun critère ni sélection", a expliqué Pascale Reinteau, co-présidente de l'évènement, lors d'une conférence de presse.

"Homos ou hétéros, femmes, hommes, trans, jeunes ou âgés, bien portant ou en chaise", tous sont invités à participer à la compétition, a-t-elle énuméré.

"Les Gay games, c'était une évidence", a déclaré la maire de Paris Anne Hidalgo, dont la ville soutient la manifestation. Paris, cité "refuge", "porte ces valeurs de tolérance, d'humanisme", a argumenté l'édile socialiste, qui a annoncé sa participation aux épreuves de ping-pong.

"Se battre pour les personnes LGBT, c'est se battre pour la liberté", a souligné la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes/hommes Marlène Schiappa, qui a salué "l'action collective, militante et citoyenne de l'évènement".

"Venez courir, danser, nager, lutter, a harangué le co-président des Gay games, Manuel Picaud. Venez nous accompagner pour le respect. Nous sommes prêts. L'êtes-vous ?"