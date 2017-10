Des fiancées vietnamiennes au pays des boys-bands coréens

Se tordant les mains d'anxiété, la jeune fiancée vietnamienne s'apprête à embarquer vers la Corée du Sud. Elle rêve, comme des milliers de ses concitoyennes, d'une vie meilleure dans un pays dont elles ne connaissent souvent que séries télévisées et boys-bands.

"J'ai un peu peur des différences de langue et de culture", confie à l'AFP Huynh Thi Thai Muoi, dans la région de Can Tho (sud du Vietnam), avant son premier voyage à l'étranger, direction Séoul.

Mais à 23 ans, elle se dit motivée par l'ambition d'une "nouvelle vie", même si cela doit passer par un mariage avec un Coréen de vingt ans de plus qu'elle.

Cette jeune femme qui a arrêté l'école tôt suit ainsi le chemin emprunté par des milliers de Vietnamiennes. Elles étaient 40.000 en Corée du Sud en 2016, selon les chiffres officiels.

Avec les Chinoises, les Vietnamiennes sont les plus nombreuses à épouser des Coréens.

Si des Chinoises s'expatrient pour trouver un conjoint, c'est notamment parce que leur pays souffre d'un déficit d'hommes lié à la politique de l'enfant unique. Les motivations des Vietnamiennes sont, elles, plus économiques.

Quant aux Coréens, ils recherchent souvent des "fiancées étrangères" parce qu'ils peinent à trouver chez eux des candidates au mariage, en raison de l'émancipation des femmes liée au développement économique.

Nombre de Coréennes privilégient en effet leur carrière sur le fait d'avoir une famille.

En outre, "dans certaines zones rurales (de Corée du Sud), il y a un déséquilibre entre les sexes, car beaucoup de femmes sud-coréennes du monde rural ont migré vers les centres urbains, ce qui a créé un manque" de femmes dans ces zones, relève Paul Priest, le responsable de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Vietnam.

- Rencontre et mariage express -

Muoi préfère ne pas penser au sort de milliers de ses compatriotes qui sont rentrées au Vietnam, souvent après avoir été victimes de violences conjugales en Corée.

"Nombre de Vietnamiennes et Coréens se rencontrent via des agences matrimoniales et se marient seulement après quelques rencontres", déplore Youn Sim Kim, directeur d'une ONG vietnamo-coréenne installée à Can Tho, pour préparer les jeunes Vietnamiennes aux mœurs coréennes.

"Ces femmes ne disposent pas d'assez d'informations sur leurs maris et sur les implications d'une émigration en Corée", ajoute le responsable de l'ONG KOCUN (Korea Center for United Nations Human Rights Policy), qui offre notamment des cours de coréen.

Pour l'heure, Muoi, malgré les cours suivis dans le centre de formation de KOCUN, se pose des questions sur sa capacité à parler en coréen avec son futur mari, sur la possibilité de trouver du travail pour s'assurer une certaine indépendance...

Elle a rencontré son futur mari, Kim Kyeong-Bok, par l'intermédiaire d'une cousine, déjà mariée à un Coréen. Il a préféré Muoi à une autre Vietnamienne qui lui avait été présentée auparavant.

"Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, je me suis dit +C'est la femme que je veux épouser+. J'étais très heureux", explique Kim, interviewé par l'AFP lors de l'arrivée de sa femme vietnamienne à l'aéroport de Séoul.

- Motivation économique -

Mais toutes les histoires ne sont pas aussi roses.

Il y a une dizaine d'années, les autorités vietnamiennes ont fermé plusieurs agences matrimoniales après la diffusion d'images de jeunes Vietnamiennes alignées, afin que des Coréens fassent leur choix, comme dans les maisons closes.

Depuis, les autorités coréennes ont durci les conditions d'obtention de visas pour les candidates au mariage mixte, ce qui a fait chuter d'environ 45% en dix ans le nombre de mariages entre Vietnamiennes et Coréens: 5.300 en 2016 contre plus de 9.600 en 2006, selon les statistiques du gouvernement sud-coréen.

Des agences matrimoniales continuent toutefois d'opérer en toute illégalité au Vietnam.

L'argument économique reste la principale motivation des candidates au départ: le produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud est de plus de 27.000 dollars par personne par an, plus de 12 fois celui du Vietnam, selon les chiffres de la Banque mondiale.

- Le mal du pays et de la famille -

Mais l'éloignement reste souvent difficile à vivre: Muoi vit depuis quelques semaines avec son mari dans la ville de Gwangju, à 270 kilomètres de Séoul.

Son mari Kim l'accompagne encore pour faire les courses. Et elle confesse se sentir seule sans sa famille. "Chaque fois que je pense à eux, je pleure", dit-elle en vietnamien.

Kim reste interdit face à la détresse de son épouse, faute de comprendre la langue maternelle de celle-ci.

Pour certaines Vietnamiennes, l'expérience du mariage en Corée du Sud tourne carrément au cauchemar.

Le Thi The a dû divorcer de son mari coréen, alcoolique et violent. Elle est de retour à Can Tho et raconte: "Je lui disais de rentrer à la maison. Alors il devenait fou et jetait toutes mes affaires hors de la maison."