Deux Portugais condamnés pour avoir gravé leurs noms sur la porte d'Auschwitz

Deux adolescents catholiques portugais ont été condamnés mardi par un tribunal polonais à un an de prison avec sursis pour avoir gravé leur noms sur la porte d'entrée principale d'Auschwitz-Birkenau, par laquelle arrivaient les convois de déportés.

Ils étaient venus en Pologne pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) organisées à Cracovie (sud) avec le pape François.

Rui Manuel F. et Joao L. (la justice polonaise rend publique seulement les prénoms et les initiales des noms), âgés de 17 ans, avaient été interpellés le 28 juillet dernier alors qu'ils gravaient leur noms et prénoms, ainsi que la date et leur pays d'origine, dans les briques rouges de cette porte tristement célèbre.

Le tribunal de première instance d'Oswiecim (nom en polonais d'Auschwitz) les avait condamnés en février à un an de prison avec sursis pour destruction "d'objets à valeur historique", une peine que le tribunal de Cracovie (sud) a confirmé mardi en appel.

Tous les équipements d'Auschwitz, y compris sa clôture et les objets toujours ensevelis dans la terre, font partie du Musée de l'ancien camp nazi d'extermination, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le musée constate régulièrement des vols de toutes sortes d'objets, comme des bouts de fils de fer barbelés, par des visiteurs qui veulent un souvenir du camp.

Le musée est visité chaque année par plus d'un million de personnes du monde entier.

Le plus célèbre vol est celui, en 2009, de l'inscription en fer forgé "Arbeit macht frei" (Le travail rend libre), installée au dessus de la principale porte du camp. L'objet a été retrouvé et ses voleurs, dont un Suédois - commanditaire, condamnés à des peines de prison.

Entre 1940 et le début de 1945, l'Allemagne nazie a exterminé à Auschwitz-Birkenau environ 1,1 million de personnes, dont un million de juifs de différents pays européens. Ce camp où quelque 80.000 Polonais non juifs, 25.000 Roms et 20.000 soldats soviétiques ont également trouvé la mort, a été libéré par l'Armée Rouge en janvier 1945.