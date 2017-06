Emmaüs tient son traditionnel salon annuel dimanche à Paris

Pour les accros de mode vintage, les chineurs ou les petits budgets, la grande vente annuelle d'objets recyclés et rénovés par les Compagnons d'Emmaüs aura lieu dimanche à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles.

Vitrine du mouvement de l'Abbé Pierre, le salon Emmaüs mettra en avant cette année le livre, avec 50.000 ouvrages en stock dans la librairie du salon et des séances de dédicaces organisées avec des auteurs dont Marie Despléchin, marraine de cette 18e édition.

Le but est de "valoriser ce rôle de passeur de culture que joue Emmaüs partout en France, en particulier sur ces territoires dits délaissés de la République", explique l'association dans un communiqué, soulignant qu'"avec ses 656 espaces de vente et sa boutique en ligne labelemmaus.co, Emmaüs est le premier réseau national de librairies de livres d'occasion".

En 2016, Emmaüs a collecté 12.000 tonnes de livres, soit 27 millions de bouquins, représentant un chiffre d'affaire de 10 millions d'euros. "Précurseur en matière d'économie circulaire, Emmaüs est un acteur historique de la prévention des déchets et de la promotion du réemploi comme contre-modèle de consommation", explique l'association.

Plus généralement, 224.000 tonnes de déchets ont été réintroduites dans le circuit économique en 2016 par Emmaüs, les objets ne pouvant être rénovés étant démontés, et les pièces ou matériaux récupérés et recyclés.

La filière de récupération de déchets d'équipements électriques et électroniques a notamment permis de récolter plus de 25.000 tonnes d'objets, dont 5.000 destinées au réemploi et 20.000 au recyclage. L'association a également récupéré 110.000 tonnes de textile et 50.000 tonnes d'ameublement.

Nouveauté au salon qui accueille chaque année 25.000 visiteurs, un stand tatouages et pour la seconde fois des stands de restauration bio, "une manière de dire un grand NON à la malbouffe", souligne Emmaüs.

(Salon Emmaüs, porte de Versailles, hall 3, de 09H30 à 18H30. Participation à l'entrée: 3 euros)