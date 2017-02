Etats-Unis: un concours pour intéresser les élèves à l'économie

Des écoles aux Etats-Unis, soucieuses d'inculquer des notions d'économie à leurs élèves, ont lancé un concours d'apprentis prévisionnistes économiques en s'appuyant sur un programme mis au point par un allié de poids: la Réserve fédérale américaine (Fed).

A l'heure où le président Donald Trump conteste la véracité d'un taux officiel du chômage, le but est notamment de familiariser la nouvelle génération avec les données statistiques économiques.

Des professeurs de lycées ont organisé une ligue avec des équipes qui s'affrontent, non pas sur un stade ou un échiquier, mais sur des projections d'indicateurs de l'économie américaine.

Le support logiciel a été mis au point par la banque de Réserve fédérale de Saint Louis (Missouri).

Appelé FREDcast, ce jeu propose aux étudiants de prévoir quatre principaux indicateurs: le taux de chômage, le nombre de créations d'emplois, l'indice des prix à consommation rendant compte de l'inflation, et le produit intérieur brut (PIB) qui mesure l'ensemble de la production de biens et services du pays.

Le classement général est actualisé chaque mois. Plus la prévision d'une équipe d'élèves est proche de l'indice publié par le gouvernement, plus l'équipe emmagasine des points avec un maximum de 250 points pour une estimation exacte.

Des leçons accompagnent la compétition au fil des mois, expliquant comment sont concoctées les statistiques, dans quelle marge elles peuvent évoluer et surtout pourquoi.

Eclaircir le mystère des données économiques "est vraiment l'objectif que l'on vise", a indiqué Mary Suiter, la vice-présidente adjointe de la Fed de Saint Louis, en charge de l'éducation économique.

"Les gens vivent au milieu de l'économie, des données statistiques apparaissent dans des articles, dans les médias mais je pense que pour tirer quelque chose de ces informations, on a besoin de comprendre ce qu'il y a derrière", a-t-elle indiqué à l'AFP.

La compétition a été lancée en janvier après deux semestres de tests et 1.500 étudiants ont déjà participé.

D'autres banques du système de Réserve fédérale proposent des programmes d'éducation mais ils s'adressent davantage à des étudiants universitaires, comme ce jeu de la Fed de San Francisco qui invite les concurrents à se prendre pour un banquier central et à décider du niveau des taux d'intérêt.

- programmes scolaires gratuits -

Depuis 2010, la Fed de Saint Louis s'est concentrée sur l'éducation pour tous les âges à travers un site qui fournit vidéos, podcasts, séries de leçons et de tests s'adressant aux élèves allant de la maternelle à la faculté.

Un million d'étudiants étaient inscrits à ces programmes l'année dernière, la Floride et la Georgie arrivant en tête car les écoles de ces Etats ont l'obligation de fournir des cours d'économie et de gestion de finance personnelle à leurs élèves. Les programmes scolaires de la banque centrale sont "gratuits et de haut qualité", a noté Mme Suiter.

Les professeurs qui utilisent ces cours affirment que leurs étudiants sont d'abord accrochés par la compétition mais ensuite cherchent à comprendre ce qu'il y a derrière ces indicateurs.

Rodney Gerdes qui enseigne un cours d'économie au lycée d'Oakville High School à Saint Louis a été un des premiers à utiliser le concours de prévisions.

"Pour moi, c'est comme une compétence citoyenne" indispensable, affirme-t-il. "Ils vivent dans une société capitaliste. On navigue au milieu d'informations économiques et d'affaires. Cela fait partie intégrante de leur vie", ajoute ce professeur.

Il met aussi l'acquisition de ces connaissances en perspective avec le climat politique actuel. "Une partie de moi devient un peu sceptique sur la façon dont les nouvelles sont rapportées actuellement sur la scène politique", admet cet enseignant.

"Or si vous connaissez l'information, vous être capables de séparer les vérités des semi-vérités et de repérer les partis pris", conclut-il.