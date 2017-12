Facebook mise encore plus sur la vidéo pour attirer public et annonceurs

Facebook va diffuser plus largement des vidéos sur les pages de ses utilisateurs et commencer à tester les spots publicitaires automatiques avant certaines d'entre elles, a-t-il annoncé jeudi, dans le but d'attirer davantage d'annonceurs et de revenus publicitaires.

Dorénavant, "nous montrerons davantage de vidéos dans le fil d'actualités", en fonction des vidéos recherchées par les utilisateurs ou provenant d'éditeurs ou de créateurs qu'ils affectionnent, indique sur son blog officiel le réseau social américain, qui revendique plus de deux milliards d'utilisateurs.

De plus, à partir de 2018, poursuit le groupe, "nous commencerons à tester des spots publicitaires automatiques" avant les vidéos sur la nouvelle plateforme dédiée au visionnage de vidéos, appelée Watch, qui propose des contenus, en direct ou en différé, originaux pour certains, pour l'instant disponible seulement aux Etats-Unis.

Ces spots publicitaires s'activant automatiquement sont fréquents sur la plateforme YouTube, par exemple.

Ces annonces illustrent la volonté de Facebook de miser de plus en plus sur la vidéo qui devrait, selon son patron Mark Zuckerberg, être dominante sur le réseau d'ici quelques années.

A cours d'espace pour placer davantage de publicités sur le réseau, Facebook cherche en permanence de nouvelles idées pour maintenir ses recettes publicitaires, qui constituent la quasi-totalité de ses revenus.