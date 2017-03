La braderie de Lille "aura lieu" en 2017, affirme Aubry

La braderie de Lille, la plus grande brocante d'Europe qui avait été annulée en 2016 en raison de la menace terroriste, aura lieu en 2017, a annoncé vendredi la maire de Lille Martine Aubry.

La décision d'annuler la braderie de Lille en 2016, "m'a déchirée le cœur", mais "je ne regrette pas parce que je pense qu'il fallait le faire", a affirmé Mme Aubry lors d'une conférence de presse de près de deux heures, largement consacrée aux questions lilloises..

Cela a été "l'occasion pour nous de repenser la braderie qui était critiquée", certains estimant que c'était "devenu trop commerçant", qu'il n'y avait plus "l'esprit braderie", a-t-elle ajouté.

La braderie de Lille, qui est l'événement le plus populaire de la ville organisé chaque année le premier week-end de septembre, c'est "priorité aux commerçants de Lille et surtout aux riverains, aux habitants du périmètre de la braderie et bien évidemment aux antiquaires et aux brocanteurs, nous souhaitons ramener la braderie à cela", a indiqué la maire socialiste.

"On a travaillé en parallèle avec les services de l'Etat pour sécuriser au maximum avec des points d'entrées, qui seront contrôlés par la police (...) pour pouvoir faire une braderie dans les meilleures conditions possibles", a-t-elle ajouté.

En août 2016, peu après les attentats de Nice qui ont fait 86 morts, Martine Aubry avait annoncé l'annulation de la braderie en raison "des risques que nous n'arrivons pas à réduire". Pour la remplacer, la ville avait organisé un programme de festivités les 3, 4 et 5 septembre.

La manifestation avait attiré près de 2,5 millions de visiteurs en 2015.