La Colombie doit profiter de la paix pour supprimer la coca (ONU)

Si la Colombie ne profite pas de la paix avec les Farc pour éradiquer la culture de la coca, base de la cocaïne, elle risque de générer "un gigantesque conflit entre gangs criminels transnationaux", a averti vendredi un responsable de l'ONU.

"Il faut mettre à profit ce moment où des milliers de cultivateurs de coca ont intérêt à changer" leurs plantations pour des cultures légales, dans le cadre de l'accord avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), a souligné Todd Howland, représentant en Colombie du Haut commissariat des Nations unies pour les droits humains, lors d'un entretien avec l'AFP.

Question: Selon l'ONU, 127 militants ont été assassinés l'an dernier en Colombie, la plupart dans les fiefs des Farc. Pourquoi?

Réponse: "Les causes sont multiples, mais liées au processus de paix. Les Farc ont été présentes pendant des décennies. Elles partent et le gouvernement ne peut, du jour au lendemain, recréer un tissu social, économique et politique. Les groupes illégaux sont plus préparés pour tenter d'occuper ces espaces".

Q: Qui tue ces militants?

R: "Des groupes paramilitaires, des criminels, des guérilleros comme l'ELN (Armée de libération nationale) ou l'EPL (Armée populaire de libération, officiellement dissoute), des dissidents des Farc. Plusieurs acteurs pour des raisons diverses. Par exemple, un militant (...) a raconté avoir été menacé pour avoir promu la substitution de la coca. C'est fréquent".

Q: Cela met-il la paix en danger?

R: "C'est une grande menace. Les cultivateurs de coca ou les orpailleurs sont des victimes du conflit et cherchent à sortir de l'illégalité. Mais si la société ne les aide pas, la violence peut se répéter. Il y a un grand potentiel de transformation de l'économie (avec l'accord de paix), mais il faut une réponse intégrale, rapide, pas seulement de l'Etat, sinon de la société".

Q: Quel est le principal défi?

R: "Inclure dans les systèmes d'éducation et de santé les victimes vivant dans les régions (affectées par la guerre). D'abord, il faut investir dans les lieux isolés comptant peu d'électeurs. Cela va être difficile car les droits doivent prévaloir sur les intérêts politiques. Ensuite, il y a des dissidents (des Farc) qui ont déjà violé les droits de personnes. Les retards dans la mise en oeuvre de l'accord peuvent pousser les membres des Farc à en sortir et cela peut générer de la violence".

Q: Y a-t-il des pressions venant de l'extérieur de la Colombie?

R: "Aujourd'hui, les crimes sont transnationaux. Il y a du trafic de drogue, de personnes. Il y a des migrations massives (...) Si le gouvernement ne met pas à profit ce moment pour faire la substitution (de la coca), la Colombie peut se retrouver au coeur d'un gigantesque conflit entre groupes criminels transnationaux. Il faut être conscient de ces dangers (...) Brésiliens, mexicains. Ce sont des cartels très puissants".

Q: Est-ce surtout lié au trafic de drogue?

R: "Oui. Il faut profiter de ce moment où des milliers de cultivateurs de coca ont intérêt à changer. Cela ne va pas supprimer toute la coca de Colombie, mais peut faire beaucoup changer les choses. S'il n'y a plus d'intérêts illégaux, il n'y aura pas tant de violence et les militants ne seront pas affectés".