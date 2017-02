Avec nostalgie, 40 ans après, la Pologne revisite sa révolution sexuelle et redécouvre son héroïne qui avait révélé aux femmes le droit au plaisir, dans un pays communiste et conservateur catholique à la fois.

Les salles obscures de Varsovie où l'on projette "L'Art d'aimer", une biographie filmée de Michalina Wislocka, sont remplies et ce sont les femmes, souvent aux cheveux blancs, qui fournissent le gros des troupes.

En deux semaines, le film a engrangé plus d'un million d'entrées, alors que c'est un retour à la tradition conservatrice qui est amorcé sous le gouvernement des catholiques nationalistes de Droit et Justice (PiS).

"Cette femme avait changé notre vie. Mais c'est un combat qui n'est pas terminé et d'ailleurs peut-être j'apprendrai encore quelque chose", dit Zofia, une retraitée varsovienne sexagénaire, sourire en coin, en entrant dans un cinéma.

Elle est venue "en hommage" à Wislocka, la gynécologue qui avait déclenché le mouvement en 1976 avec un livre, portant le même titre que le film, vendu à sept millions d'exemplaires.

C'est sa détermination pour publier ce livre, parlant de sexualité en termes simples et clairs, en dépit de l'opposition des censeurs communistes, prudes et machistes, que raconte le long métrage de Maria Sadowska.

Il montre que cette forte personnalité au parcours sentimental compliqué (elle a vécu pendant plusieurs années dans un ménage à trois et n'a connu vraiment le plaisir d'amour qu'à la quarantaine) a réussi en partie grâce à la complicité de femmes de hauts responsables communistes.

Car ses conseils ont permis à celles-ci de découvrir l'orgasme grâce à la masturbation dédramatisée, de transformer un devoir conjugal ennuyeux voire pénible en un jeu de plaisir, voire de sauver le bonheur d'un mari stérile en lui offrant un fils conçu discrètement avec quelqu'un d'autre.

- 'D'où sors-tu ?' -

Certains échanges entre Michalina Wislocka et les censeurs du département culturel du parti communiste, remplissent d'aise les spectatrices.

"Vous parlez de sexe!", accuse un cadre du parti pète-sec, qui voudrait supprimer le chapitre sur l'orgasme féminin, jugé subversif. "Je parle d'amour", riposte la doctoresse. "Et d'ailleurs, d'où sors-tu, toi ?"

"Comment, d'où je sors ?", demande-t-il, interloqué. "Du vagin, tu es sorti du vagin, toi aussi", assène-t-elle, laissant deux aparatchiks du PC sans voix.

Le livre et l'action de Wislocka "ont marqué toute une génération" car elle a prôné "le droit des femmes à l'orgasme", dit à l'AFP un éminent sexologue polonais Zbigniew Izdebski, professeur à l'Université de Varsovie.

L'évolution des mentalités était d'autant plus importante, poursuit Izdebski, qu'elle se heurtait aux "rigueurs du catholicisme polonais", opposé surtout à tout ce qui pouvait favoriser l'initiation sexuelle avant le mariage et la contraception.

"Jusqu'à aujourd'hui la société polonaise est assez restrictive dans le domaine sexuel", poursuit-il, déplorant "une forte politisation du sexe", perceptible depuis l'arrivée au pouvoir du PiS en octobre 2015.

Certes, les choses évoluent, selon son étude "La sexualité des Polonais 2017". D'après son enquête sur 2.500 adultes, si les plus de 50 ans sont souvent "traditionalistes et conservateurs", les Polonais plus jeunes, entre 20 et 49 ans, "attachent plus d'importance au sexe" et "admettent des formes d'activité sexuelle plus variées".

Mais 26% des femmes reconnaissent encore avoir peur de tomber enceinte et 30% seulement prennent la pilule, déplore le sexologue. Le projet - actuellement gelé - d'interdire quasi complètement l'avortement a "fait naître un sentiment d'angoisse dans la vie sexuelle", explique-t-il, dénonçant l'absence d'éducation appropriée dans les écoles.

La "formation à la vie de famille" qui la remplace prépare au mariage, mais "renforce les stéréotypes sur le rôle de la femme et ignore la joie des relations sexuelles".

Le jour de la Saint-Valentin, le gouvernement de Varsovie a adopté un projet de loi qui restreint l'accès à la "pilule du lendemain". En vente libre pour les plus de 15 ans jusqu'à présent, elle ne sera plus accessible que sur ordonnance.

Michalina Wislocka n'est pas là pour relancer son combat. Elle a disparu en 2005, à 84 ans. Mais pour ses admirateurs, sa biographie filmée pourrait y contribuer.