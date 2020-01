La population de votre commune a-t-elle augmenté ou diminué?

La région Occitanie connaît une décennie de forte croissance démographique, la mortalité en Bourgogne Franche-Comté est plus élevée qu’au niveau national, et toujours selon l'Insee, la Bretagne devrait accueillir 400 000 habitants supplémentaires d’ici 2040. Et dans votre ville, comment cela se passe?

Selon le dernier recensement de l'Insee nous étions 66,83 millions d’habitants en France en 2017. Mais peut-être êtes-vous plus intéressés par la population de votre commune et des villes alentours? Pour la connaître, on peut se rendre sur le site de l’Insee et rechercher les données qui vous intéressent sur une page dédiée – attention, le code Insee des communes ne correspond pas au code postal.

Comprendre les résultats

On découvrira ainsi quelle est précisément la «population légale millésimée 2017» de sa commune. Elle englobe la population municipale, c’est à dire les personnes qui y ont leur résidence habituelle (y compris si elle est mobile), et la population comptée à part, les personnes domiciliées ailleurs mais qui conservent un lien de résidence avec la commune. Ce peut par exemple être des étudiants dont les parents habitent la commune ou bien des personnes installées en maison de retraite.

Nouvelle campagne en 2020

Le recensement de la population française ne s’arrête en fait jamais. Chaque année, un cinquième des communes de moins de 10 000 habitants est concerné par une campagne exhaustive de recensement. L’édition 2020 débute dans deux jours, le 16 janvier.