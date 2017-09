Le budget de l'Enseignement supérieur augmentera de 700 millions d'euros en 2018 (ministre)

Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sera augmenté de 700 millions d'euros en 2018, a annoncé jeudi la ministre Frédérique Vidal.

"Le gouvernement a choisi d'investir dans l'éducation et de montrer qu'il avait confiance dans sa jeunesse, et choisi d'investir dans l'avenir. Donc le budget de l'Education nationale a augmenté et le budget de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation augmentera de 700 millions d'euros en 2018 par rapport au budget initial de 2017", a déclaré la ministre Frédérique Vidal sur France Inter.

"Le budget 2017 de l'Enseignement supérieur, de la Recherche de l'Innovation avait été augmenté de 750 millions d'euros par rapport à 2016, et il y a eu cet été 330 millions d'euros d'annulation de crédits qui correspondaient à des crédits qui n'avaient pas été affectés. C'est la réalité de l'année 2017", a admis la ministre, interpellée sur ces annulations annoncées en juillet dans le cadre des 4,5 milliards d'euros d'économies prévues pour contenir le déficit public à 3% du PIB en 2017.

"Pour 2018, c'est 700 millions d'euros supplémentaires par rapport au budget initial de 2017 avec une construction de budget qui a été faite de la façon la plus sérieuse de manière à ce que le budget soit sincère", a-t-elle ajouté.

Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche totalise 23,8 milliards d'euros de crédits de paiement en 2017.