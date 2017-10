Le cardinal Barbarin reçu par le pape François...

Le pape François a reçu jeudi le cardinal français Philippe Barbarin, qui sera jugé l'an prochain pour non dénonciation d'agressions pédophiles dans son diocèse, a annoncé le Vatican.

C'était la première fois que le pape rencontrait l'archevêque de Lyon, un proche, depuis l'annonce de sa comparution devant un tribunal français en avril, dans le cadre d'une procédure enclenchée par des plaignants et non le parquet.

C'est au total une délégation de quelque 75 prêtres du diocèse de Lyon, emmenée par Mgr Barbarin, qui a été reçue en audience jeudi matin. Selon le diocèse, la rencontre a été l'occasion d'un échange sur "Amoris Laetitia" ("La joie de l'amour"), une "exhortation apostolique" de quelque 260 pages donnant des directives sur la famille et le mariage.

Le texte, objet de vives critiques des plus conservateurs, laisse la porte ouverte, au cas par cas, à la communion pour les divorcés remariés. Le pape y valorise aussi les mariages civils et les unions libres, "signes d'amour" quand elles atteignent "une stabilité consistante", que l'Eglise doit s'efforcer de conduire au mariage.

Le cardinal Philippe Barbarin sera jugé du 4 au 6 avril à Lyon pour ne pas avoir dénoncé à la justice des agressions à caractère pédophile commises avant 1991 dans son diocèse, une affaire à l'origine d'un scandale sur les silences de l’Eglise.

Le dossier avait été classé à l'été 2016 par le parquet après six mois d'enquête, mais neuf victimes du prêtre Bernard Preynat ont directement saisi un tribunal pénal (procédure de "citation directe"). Le procès visera l'archevêque de Lyon et six autres personnes.

Le pape François a toujours assuré le cardinal Barbarin de son soutien, estimant qu'il avait "pris les mesures qui s'imposaient". Il l'avait notamment reçu en juillet 2016 quand il s'était rendu au Vatican avec quelque 200 Français en situation précaire.

Le pape, qui prône "une tolérance zéro", a recommandé aux évêques ayant protégé des pédophiles de démissionner.

L'obligation de dénonciation à la justice civile par les hiérarchies ecclésiastiques n'est toujours pas inscrite dans le droit canon. En dehors des cas où la loi du pays l'impose, beaucoup d'épiscopats ne veulent pas en entendre parler.

La forte médiatisation d'affaires de sévices sexuels dans de nombreux pays, ainsi que les procédures entamées par des victimes de plus en plus déterminées, plaide néanmoins en faveur d'une plus grande transparence de l'Eglise.

Une université jésuite pontificale de Rome, avec l'appui du pape François, organise depuis mardi soir un colloque d'experts essentiellement laïcs sur les abus sexuels que subissent des enfants via internet. Une façon d'aborder de délicats sujets, mais aussi de rappeler, statistiques à l'appui, que le sujet dépasse le seul cadre de l'Eglise. Une déclaration finale sera présentée au pape François vendredi au cours d'une audience à laquelle participeront 150 personnes.