Le corps des femmes doit être "un étendard politique" pour les Femen

Les femmes doivent utiliser leur corps, souvent "voilé, mutilé, caché", comme "étendard politique", revendiquent Inna Shevchenko, Karine et Sophia, trois activistes du mouvement féministe controversé Femen, qui compte une trentaine de membres en France et près de 200 dans le monde.

Question: Vos actions, les seins nus, font polémique. Pourquoi choisissez-vous de montrer votre corps ?

Réponse: Le corps des femmes est mutilé, rendu invisible, voilé, critiqué. On a voulu l'utiliser comme un porte-voix, un étendard politique, et dire +ce corps c'est moi, je n'en ai pas honte+. Les réactions violentes montrent qu'on touche quelque chose de juste, les hommes perdent la tête de voir ainsi le corps nu d'une femme porter un message.

Pourtant, nous sommes pacifistes, notre corps est notre seule arme, mais nous sommes frappées, nous avons eu des dents cassées... Devenir Femen n'est pas simple, il faut adhérer aux idées et s'entraîner physiquement. Grâce à notre expérience, nous avons développé des tactiques, nous apprenons à courir vite, sauter des barrières, fuir. Après chaque action, on se remet en question pour être meilleures aux prochaines.

Q: Vous êtes menacées dans certains pays, poursuivies en France. Posez-vous des limites à vos actions ?

R: L'actualité nous inspire, comme la campagne présidentielle en France, et nous avons nos cibles: les dictatures, l'industrie du sexe qui utilise les femmes et les transforme en objets, les institutions religieuses, toute forme d'extrémisme. On assiste actuellement à un retour des idées patriarcales et sexistes et on ne veut pas les laisser se banaliser. Marine Le Pen, Trump, Erdogan, Poutine, utilisent ces vieilles idées pour mieux diviser les sociétés.

Avec Marine Le Pen, on vit une belle histoire +d'amour-vache+. Nous ne la détestons pas en tant que personne mais pour les idées qu'elle véhicule. Elle nous le rend bien en nous traitant de harpies obscènes.

Tant qu'on n'enfreint pas les lois, on ne se fixe aucune limite. La France est le seul pays où nous sommes poursuivies pour exhibition sexuelle. Dans d'autres pays, comme l'Ukraine ou la Russie, nous avons été condamnées pour hooliganisme, nous étions vues comme des activistes politiques. Ici, notre corps est obscène et dérangeant pour le public.

Q: Vous publiez un livre, "Rébellion" (Éd. des femmes Antoinette Fouque). Comment voyez-vous l'avenir de votre combat?

R: Nous avons fait ce livre car nous étions fatiguées qu'on interprète nos intentions. On a décidé de raconter la lutte Femen dans différents pays.

Notre obsession est d'envoyer au monde des messages féministes. Nous attaquons le féminisme académique parce qu'on estime que l'action se passe dans la rue. La guerre contre les femmes est universelle. Notre but, c'est d'avoir des Femen partout pour briser le silence.

On entend que le mouvement est mort, qu'il ne se passe plus rien mais c'est faux. Comme d'autres mouvements féministes virulents, on est d'abord adulé, puis décrié, et enfin rendu invisible.