Le pionnier emblématique des sex-shops Beate Uhse dépose le bilan

L'Allemand Beate Uhse, pionnier mondial des sex-shops, a annoncé vendredi son dépôt de bilan, un énième coup dur pour cette entreprise emblématique fondée malgré le conservatisme des années 1950 par une ancienne pilote de la Luftwaffe.

La firme de Flensburg, dans le nord de l'Allemagne, a annoncé dans un communiqué avoir demandé sa mise en insolvabilité afin d'"assurer de façon durable le redressement de l'ensemble du groupe" qui n'a jamais vraiment su s'adapter au commerce en ligne de produits érotiques et pornographiques.

La procédure concerne la holding Beate Uhse AG mais pas "ses filiales situées en Allemagne et aux Pays-Bas (qui) vont maintenir sans réserves leurs activités", précise le communiqué.

Confronté à un besoin urgent de liquidités, le spécialiste du sexe, qui emploie encore 345 personnes et est présent dans plusieurs pays d'Europe dont la France, avait contracté un prêt à hauteur de 30 millions d'euros qui arrivait à échéance en 2019.

L'entreprise, qui ne compte plus que 43 magasins en Allemagne, a tenté en vain d'obtenir auprès de ses créanciers un rééchelonnement, avant de se résoudre à enclencher la procédure de dépôt de bilan, indique l'agence de presse allemande DPA.

Avec cette procédure, "nous empruntons un chemin par lequel nous sommes confiants dans notre capacité à redresser le groupe dans son ensemble", a indiqué Michael Specht, cité par DPA.

Fondée en 1951 par Beate Uhse, une ex-pilote de l'armée de l'air allemande pendant la Deuxième guerre mondiale, l'entreprise fait figure de pionnière du sexe et revendique l'ouverture en 1962 du premier sex-shop au monde, à Flensburg.

- 'Hygiène maritale' -

Concession au conservatisme de l'époque, le magasin était baptisé pudiquement "Commerce spécialisé dans l'hygiène maritale". On y trouvait sous-vêtements affriolants, revues coquines, godemichets et moyens de contraception.

Figure populaire et scandaleuse de l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre, véritable tête de Turc des conservateurs, Beate Uhse a débuté en 1946 en vendant un bulletin baptisé "Schrift X" ("L'écrit X") dans lequel elle prodiguait ses conseils sur la contraception et la sexualité.

Dans une Allemagne d'après-guerre en ruines et économiquement à genoux, les femmes redoutent de se retrouver enceintes et le message de Beate fait mouche. Ses brochures s'arrachent comme des petits pains: elle en vend 32.000 exemplaires et publie en 1949 un catalogue sur l'hygiène du couple.

De quoi déchaîner encore plus les passions dans la prude Allemagne des années 1950. Plus de 3.000 actions en justice sont vainement intentées contre celle qui devient, en 1948 après son remariage, Beate Rotermund.

- 'Hot d'or' pour la mamie du sexe -

Parallèlement, son entreprise poursuit sa croissance, portée notamment par le vent de libération des mœurs qui souffle à partir de 1968. Beate Uhse se lance ensuite dans la production de films pornographiques, essentiellement vendus par correspondance.

Vingt ans plus tard, en 1989, le Mur de Berlin s'effondre. Beate flaire l'occasion et remplit des camions entiers de gadgets sexy. Direction l'ex-RDA où les Allemands de l'Est, écartés jusqu'alors du marketing sexuel, se ruent sur ces "sex-toys" venus de l'Ouest capitaliste.

En 1999, l'entreprise, qui a essaimé dans plusieurs pays d'Europe et arrose l'Europe de ses produits coquins (poupées gonflables, vibromasseurs...), est introduite en bourse, à Francfort, une première mondiale pour une entreprise de ce type.

Mais deux ans plus tard, en 2001, sa fondatrice, alors âgée de 81 ans, s'éteint, signant la fin d'une époque pour son entreprise qui subira par la suite de plein fouet l'explosion de la concurrence en ligne.

En 2000, à Cannes (sud-est de la France), un dernier honneur avait été rendu à la "mamie du sexe" qui pilotait elle-même son avion jusqu'à l'âge de 73 ans: au milieu de stars du porno, la vieille dame recevait un "Hot d'Or d'honneur", les Oscars du porno, pour l'ensemble de sa carrière.