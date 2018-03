Les barbiers interdisent la taille de barbe "tendance" dans le nord-ouest du Pakistan

Les barbiers du nord-ouest du Pakistan ont annoncé l'interdiction des tailles de barbe "tendance" dans le Khyber Pakhtunkhwa (KP), une province conservatrice du nord-ouest du Pakistan, car celles-ci violent selon eux les préceptes de l'islam.

"Créer des dessins de barbes différents est contre la Sunna (les enseignements) du prophète Mahomet", a indiqué Sharif Kahlu, le président de l'association des coiffeurs Sulemani lundi lors d'une conférence de presse à Peshawar, la capitale de cette province.

Des dizaines de milliers de barbiers du KP, tous membres de son association, ont promis de se conformer à cette décision, qui sera affichée dans leurs échoppes, a-t-il ajouté.

Cette interdiction fait écho à une décision similaire prise il y a plus d'une décennie, alors que des groupes insurgés, dont les talibans pakistanais, avaient menacé les barbiers de sévères rétorsions s'ils raccourcissaient les barbes. Certains salons avaient été attaqués.

Différents courants de l'islam prônent différentes tailles et formes de barbes. La plus généralement reconnue comme "islamique" est assez fournie pour être vue à distance, mais pas plus longue qu'une poignée de cheveux.

Sharif Kahlu a nié toute pression sur son association, qualifiant cette interdiction de "décision (prise) en notre conscience".

"Nous avons rencontré les administrations locales des principales villes et des districts. Elles nous ont assuré de leur coopération totale, mais ont refusé de publier une quelconque directive pour rendre cette décision officielle", a-t-il déclaré.

Quant aux barbiers qui ne sont pas membres de son organisation, "nous essayerons de les convaincre d'appliquer la décision, mais nous ne les forcerons pas du tout", a-t-il ajouté.

L'interdiction intervient alors que des salons de beauté pour hommes essaiment dans les principales villes du Pakistan, proposant soins du visage, pédicure ou autres coupes de cheveux et de barbe "fashion" à des membres des classes moyenne ou supérieure pakistanaises.