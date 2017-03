Les premières maisons permanentes remonteraient à 15.000 ans

Les chasseurs-cueilleurs ont commencé à vivre dans des habitations sédentaires il y a 15.000 ans, bien plus tôt qu'on ne le pensait jusqu'alors, selon une étude publiée lundi, basée sur la présence de souris grises dans ces premières maisons ancestrales.

Quand ces humains ont commencé à s'installer dans des habitations au lieu d'être itinérants, les souris de maison sont peu à peu devenues plus nombreuses que leurs homologues sauvages, note l'étude publiée dans les Comptes rendus de l'Académie américaine des sciences (PNAS).

"Cette étude fournit les premières preuves qu'il y a au moins 15.000 ans, les humains vivaient déjà au même endroit suffisamment longtemps pour avoir un impact sur la faune locale, ce qui a résulté dans la présence dominante de souris grises", précise Fiona Marshall, professeure d'anthropologie à l'Université de Washington à St Louis (Missouri), principal co-auteure.

Jusqu'à présent on estimait que l'essor de l'élevage et des cultures, il y a 12.000 ans, correspondait au moment où les humains avaient commencé à se sédentariser, opérant une transformation dans les relations entre les hommes et le monde animal, notamment avec les petits mammifères comme les souris.

"L'occupation permanente de ces colonies humaines a eu des impacts étendus sur les systèmes écologiques locaux, la domestication animale et les sociétés humaines", estime la scientifique.

En s'installant dans des habitations, qui offraient un abri et un accès durable à de la nourriture pour les petits animaux, ces peuplades ont ouvert la voie au commensalisme, une première étape de la domestication durant laquelle les espèces animales apprennent à tirer avantage de leurs interactions avec les humains, expliquent ces chercheurs.

Selon eux, cette découverte a des implications étendues sur les processus ayant conduit à la domestication animale, dont le premier exemple est le chien.

La domestication du chat a suivi avec le début de l'agriculture, ces félins protégeant les réserves de céréales des souris et des rats.

- Abondance de nourriture -

L'équipe de chercheurs, dont Thomas Cucchi, du Centre national français de la recherche scientifique (CNRS), et Lior Weissbrod, de l'Université de Haïfa, en Israël, ont examiné les petites variations dans la forme des molaires fossilisées de diverses espèces de souris remontant jusqu'à 200.000 ans.

Ils ont pu reconstituer une chronologie montrant comment les populations de deux espèces de ces rongeurs ont évolué sur un site dans la vallée du Jourdain durant les différentes périodes de mobilité humaine.

L'analyse révèle que le degré de mobilité des groupes humains a agi sur la taille respective des populations de la souris grise (ou "souris de maison") et de la souris des champs, qui continuent à coexister aujourd'hui autour des habitations modernes en Israël.

Des relations similaires ont été observées chez deux autres espèces de souris parmi les tribus Maasaï, des éleveurs semi-nomades dans le sud du Kenya.

Les souris grises ont commencé à vivre dans les habitations des chasseurs-cueilleurs dans la vallée du Jourdain il y a environ 15.000 ans.

Les chercheurs ont pu également voir que les populations de souris grises augmentaient fortement par rapport à celles de leurs cousines vivant dans la nature quand les groupes humains restaient plus longtemps au même endroit, leur laissant le temps de pleinement profiter de l'abondance de nourriture qui favorisait une plus grande reproduction.

Mais durant des périodes de sécheresse ou de pénurie alimentaire qui forçaient les chasseurs-cueilleurs à déménager plus souvent, les populations de souris de maison et de souris des champs s'équilibraient.

Le même phénomène est constaté aujourd'hui chez les deux espèces de souris vivant parmi ou près des tribus Maasai, dont la mobilité est similaire à celle des populations anciennes de la vallée du Jourdain.

"Cela montre le degré de sensibilité des environnements locaux à la mobilité des groupes humains, ainsi que la complexité de l'impact des hommes sur les écosystèmes, qui remonte loin dans la préhistoire", ajoute-t-il.