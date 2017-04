Manifestation de commerçants à Lille pour dénoncer le nouveau plan de circulation

Entre 120 et 150 personnes, essentiellement des commerçants, ont manifesté mardi à Lille pour protester contre le nouveau plan de circulation, à l'origine selon eux d'une baisse de leur chiffre d'affaires, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Il existe un "mécontentement des commerçants à la suite du plan de circulation qui les a mis brutalement en difficulté" notamment à cause d'un accès au centre-ville "plus difficile", a déclaré à l'AFP Me Philippe Lefevre, conseil de l'Union des commerçants coeur du Vieux-Lille. En tête du cortège, une banderole "Laissez-nous circuler, laisser-nous travailler" a été déployée.

Fin août, la municipalité socialiste avait changé une partie du plan de circulation de la capitale des Flandres afin de réduire le flux de transit et préserver son centre-ville des nuisances provoquées par la circulation automobile.

"Du jour au lendemain, j'ai perdu 35% de ma clientèle. Ca a été très net", a déclaré Claude, 50 ans, qui tient un commerce de déguisements, présent à la manifestation. Hélène Natier, présidente de l'union des commerçants Coeur du Vieux Lille, a fait elle état "d'une baisse de fréquentation comprise entre 10 à 30%, ce qui a entrainé une baisse du chiffre d'affaires et des pertes d'emploi".

Certains commerçants ne remettent pas en cause l'objectif affiché de la mairie de baisser le trafic automobile, mais disent regretter le manque de concertation et la rapidité de sa mise en œuvre. "La ville de Gand (en Belgique, ndlr), qui ressemble beaucoup à Lille, a mis plus de quinze ans pour fermer son centre. On ne fait pas de tels bouleversements aussi rapidement", a estimé Me. Lefevre.

Après quelques mois d'application, la ville que dirige Martine Aubry avait procédé à des ajustements du nouveau plan.