Mexique: plus de 7 femmes assassinées en moyenne chaque jour en 2016

Au Mexique, 2.746 femmes ont été assassinées en 2016, ce qui représente une moyenne de plus de sept meurtres par jour, selon une étude publiée mercredi par l'ONU et le gouvernement mexicain.

Ce chiffre est en augmentation de 18% par rapport à l'année 2015, au cours de laquelle 2.324 meurtres de femmes avaient été recensés.

"Cette hausse est importante non seulement en raison de son ampleur mais aussi car elle rompt avec la tendance à la baisse observée au cours des années précédentes", indiquent les auteurs de cette étude qui ont analysé les violences envers les femmes sur la période 1985-2016.

Cinq Etats du Mexique ont enregistré à eux seuls 40,2% des morts violentes de femmes l'an dernier: l'Etat de Mexico (centre), de Guerrero (sud), de Chihuahua (nord), de Veracruz (est) et la ville de Mexico.

L'Etat de Mexico, voisin de la capitale, est le plus dangereux pour les femmes avec 421 assassinats en 2016.

L'étude précise que "la moitié des victimes avaient entre 15 et 35 ans".

A la différence des crimes visant des hommes, les meurtres envers les femmes se caractérisent par des méthodes "plus cruelles" telles que l'usage d'armes blanches ou l'asphyxie.

Cela indique "que les standards culturels qui dévalorisent les femmes et les font percevoir comme jetables n'ont pas changé" analyse le rapport.

"La violence envers les femmes et les petites filles, qui peut s'avérer mortelle, est perpétrée le plus souvent pour maintenir et reproduire l'obéissance et la subordination dans des relations de pouvoir", explique le document.

Les auteurs de cette étude appellent à mener des investigations plus poussées afin de déterminer si ces femmes ont été tuées "pour le fait d'être des femmes" ou pour d'autres motifs.

Fin novembre, l'Institut national de la statistique (INEGI) a indiqué que 66,1% des 46,5 millions de Mexicaines âgées de 15 ans ou plus avaient subi dans leur vie une forme de violence (émotionnelle, physique, sexuelle, économique ou une quelconque forme de discrimination).

Dans les années 1990 et au début des années 2000, la ville de Ciudad Juarez, au nord du Mexique, près de la frontière avec les Etats-Unis, est devenue tristement célèbre pour ses nombreux assassinats de femmes, estimés à plus de 500, selon les ONG.